Редки кадри: Как Северна Корея осъжда деца заради гледане на южнокорейска телевизия

Редки кадри, получени от BBC Korean, показват как Северна Корея публично осъжда двама тийнейджъри на 12 години тежък труд заради гледане на K-драми.



Кадрите, които изглежда са заснети през 2022 г., показват две 16-годишни момчета с белезници пред очите на стотици ученици на открит стадион. Униформени порицават момчетата, че не са "размишлявали дълбоко върху грешките си".

Южнокорейските развлечения, включително телевизията, са забранени в Северна Корея.

