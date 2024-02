Universal Music Group изтегля музиката си от TikTok

Universal Music Group (UMG) изтегля музиката си от TikTok. Лицензионното споразумение между социалната мрежа и лейбъла изтече в сряда и нова сделка не може да бъде постигната, съобщи BBC.

Компанията предупреди, че ще изтегли песните си, сред които са тези на Тейлър Суифт и The Weeknd.

UMG заяви, че TikTok иска да плати част от таксата, която другите социални медии плащат за достъп до неговите песни.

TikTok обвини UMG в представяне на лъжлива и реторична история.

Всички видеа, в които има музика на UMG, ще бъдат заглушени, а новите видеа няма да могат да бъдат създадени с тези песни.

Вече липсват песни на изпълнители като Ариана Гранде и Кейти Пери. Били Айлиш, друг изпълнител на UMG, има свалени всички песни, освен една. Песента й "What Was I Made For?", която беше включена във филма за Барби - чиито саундтрак беше публикуван от Warner Music Group.

"Murder on the Dancefloor" на Софи Елис-Бекстър, която стана вирусен хит след появата си във филма Saltburn, също не е достъпна.

Неофициални, ускорени и забавени версии на песните все още могат да бъдат използвани.