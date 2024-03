Свещеници разгневиха католиците, пожелаха на папа Франциск да... умре

Испански епископ порица коментарите на свещеници, отправени в ежеседмична интернет програма, в която се споменава, че се молят папа Франциск да умре възможно най-скоро. По-късно свещениците се извиниха за постъпката си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В сряда архиепископът на Толедо Франсиско Серо Чавес публикува изявление на сайта на архиепископията, в което се казва, че тя отхвърля коментарите и предупреждава, че може да предприеме "коригиращи мерки", без да дава уточнения.

Изявлението последва епизод от програма на канал в платформата "ЮТюб" (YouTube), озаглавен "Сакристията на Вандея. Контрареволюционна свещеническа сбирка" (The Sacristy of the Vendée. A counter-revolutionary priestly gathering), публикуван по-рано този месец. В него свещеник от Толедо отправя встъпителен поздрав с думите: "Аз също се моля много за папата, за да може той да отиде на небето възможно най-скоро".

По-късно и друг свещеник изразява подкрепата си във връзка с изказването, докато шестимата испаноговорящи свещеници от различни държави, които участват във видеоконферентния разговор, се смеят на коментарите. След това групата започва да обсъжда различни религиозни, социални и политически въпроси, предимно от консервативна гледна точка.

В изявлението си Чавес казва, че изразява своето "дълбоко отхвърляне на всяка демонстрация на неприязън към личността и служението на Светия отец", като добавя, че е казал на свещениците, че трябва да потърсят прошка. В текста се казва, че архиепископията не носи отговорност и не е представена в изявленията на свещениците в интернет програмата.

В съобщения, публикувани в сряда в профила на водещите свещеници от интернет програмата в "Екс", групата "Сакристията на Вандея" (The Sacristy of the Vendée) се извинява за стореното. "Извиняваме се за злополучния коментар, казан с хумористичен тон, за "молитвата за папата да отиде на небето възможно най-скоро", се казва в текста. "Това е оскърбителен коментар и въпреки че не изразява пожелания за смъртта на папата, както злонамерено разпространиха някои медии, ... разбираме, че може да бъде разбран по този начин", се казва още в публикацията.

Групата написа, че отново заявява подкрепата си за папа Франциск и единството на Католическата църква.

