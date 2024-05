Пътници от ударения от турболенция самолет: Стана за миг, имаше кръв, багаж и вода навсякъде

В икономична класа кабинният екипаж започваше твърде позната рутина. Стюардесите изнасяха натоварените колички за закуска, подреждайки топли ястия на табли.

В предната част на самолета на Singapore Airlines други пътници току-що са започнали да хапват. Обслужването обаче спира, когато след няколко леки удара и неравности пилотската кабина включи знака за предпазните колани.

Екипажът, както е правил хиляди пъти преди, започна трудния, но жизненоважен процес на проверка дали пътниците са закопчали колана. Секунди по-късно самолетът Боинг 777 се срива с 300 метра, изпращайки пътниците и екипажа във въздуха.

"Много внезапно имаше много драматично падане, така че всички седнали и без предпазни колани бяха изстреляни незабавно в тавана", разказва 28-годищният студент Дзафран Азмир, който е бил на борда."Някои хора си удариха главите в шкафчетата и ги вдлъбнаха. Други удариха местата, където има светлини и маски, и пробиха дупки в панелите."

В цялата кабина кислородни маски паднаха от горните отделения. Свидетели описват багаж, подноси с храна, кафе и бутилки, летящи във въздуха, докато пътниците крещят. Количките за кетъринг се преобърнаха, компакторите за боклук се отвориха и бутилките с вино от сервиза се счупиха.

"Времето между появата на знака и падането беше като миг", казва Андрю Дейвис, мениджър събития от Лондон, който също е на борда, пред The Times. "По време на няколкото секунди на падането на самолета се чу ужасен писък и нещо, което звучеше като тупване. Погледнах зад мен и някои от кислородните маски бяха паднали. Имаше една бедна дама с ужасно дълбока рана на главата и мъж, който изобщо не изглеждаше контактен. Накъдето и да погледнеше, имаше друга травма. Много бързо се обадиха хора, които са били медицински обучени, за да помогнат. Помогнах да свалят един пътник на пода, за да могат да му помогнат."

Този пътник е Джефри Китчън, 73-годишен директор на музикален театър от Торнбъри, Глостършир, близо до Бристол. Той пътува до Сингапур, за да започне шестседмично приключение със съпругата си Линда. Снощи тя също беше в болница, но състоянието й не беше известно. Семейството е било информирано.

Длъжностни лица казаха, че се смята, че Китчън е получил инфаркт, след като е бил хвърлен от мястото си по време на инцидента.

В рамките на минути, след като извърши контролирано снижаване до 31 000 фута, пилотът на самолета обяви спешна медицинска помощ и каза на екипажа да подготви кабината за кацане на летище Суварнабхуми в Банкок. Беше поставено одеяло над Кичън, който лежеше в пътеката на самолета, докато екипажът - много от тях лекуваха собствените си наранявания - помогаше на пътниците, десетки от които бяха с рани.

Изображенията показват локви кръв по пода на кабината, както и пътници, които превързват порязвания и се опитват да спрат кървенето от носа сред хаоса.

One person dead after severe turbulence on London-Singapore SIA flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person deadhttps://t.co/8C6Ya22B46 pic.twitter.com/YEK6CwvJPu