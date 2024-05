Кой български град процъфтява от измама с британски помощи?

Британските издания са пълни днес с информация за делото срещу петимата български граждани, обвинени в най-голямата измама със социални помощи и пране на пари в Обединеното кралство, предаде кореспондентът на БНР.

В две големи статии в рубриката "Разследване""Дейли телеграф" запознава читателите си с всички аспекти на делото. Едната статия е озаглавена "Българският град, който процъфтява от най-голямата измама с британски помощи". В нея става дума за Сливен, откъдето българският инспектор Васил Панайотов е подал сигнал към британските власти за големия приток на пари в брой и за това как някои престъпници в града "живеят като барони".

В друга статия кореспондентът на вестника по криминални въпроси Уил Болтон изчерпателно описва всички "трикове" на бандата за получаването на социалните помощи. Отново е посочено използването на много фалшиви документи, включително актове за раждане на деца и използване на хора, живеещи в България, които никога не са били на британска земя.

Катрин Лоутън от "Дейли мейл" също има обширна статия по темата. Още в заглавието тя посочва, че "банда български измамници са източили 54 милиона паунда с фалшиви молби по схемата Универсален кредит, използвайки фалшиви договори за наем, фишове за заплати и писма от наемодатели, училища и лични лекари, за да подмамят наивните служители в Министерството на труда и пенсиите".

Делото, по което ще бъдат произнесени присъдите на Гюнеш Али, Стоян Стоянов, Галина Николова, Цветка Тодорова и Патриция Панева, започна вчера. Произнасянето на самите присъди се очаква утре в Кралския съд в лондонския квартал Ууд Грийн.

