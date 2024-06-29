Èðàí ïðåäóïðåäè Èçðàåë: "Óíèùîæèòåëíà" âîéíà, àêî àòàêóâàòå Ëèâàí

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
Èðàí ïðåäóïðåäè, ÷å "âñè÷êè ñúïðîòèâèòåëíè ôðîíòîâå", îáåäèíåíèå íà Èðàí è ðåãèîíàëíèòå ìó ñúþçíèöè, ùå ñå èçïðàâÿò ñðåùó Èçðàåë, àêî òîé àòàêóâà Ëèâàí.
Êîìåíòàðúò íà èðàíñêàòà ìèñèÿ â Íþ Éîðê èäâà ñ îïàñåíèÿòà çà ïî-øèðîêà ðåãèîíàëíà âîéíà, âêëþ÷âàùà Èçðàåë è ïîäêðåïÿíîòî îò Èðàí ëèâàíñêî äâèæåíèå Õèçáóëà. Îò íà÷àëîòî íà âîéíàòà â Èâèöàòà Ãàçà äâåòå ñòðàíè âîäÿò ïî÷òè åæåäíåâíà ðàçìÿíà íà îãúí.
Ïðåç òîçè ìåñåö òå ñå çàñèëèõà. Èçðàåëñêèòå âîåííè çàÿâèõà, ÷å ïëàíîâåòå çà îôàíçèâà â Ëèâàí ñà áèëè "îäîáðåíè è ïîòâúðäåíè", êîåòî íàêàðà Õèçáóëà äà îòãîâîðè, ÷å ïðè ïúëíîìàùàáåí êîíôëèêò íÿìà äà áúäå ïîùàäåíà íèòî åäíà ÷àñò îò Èçðàåë.
Â ïóáëèêàöèÿ â ñîöèàëíàòà ìåäèéíà ïëàòôîðìà X, öèòèðàíà îò ÁÃÍÅÑ, èðàíñêàòà ìèñèÿ çàÿâè, ÷å "ñìÿòà çà ïñèõîëîãè÷åñêà âîéíà ïðîïàãàíäàòà íà öèîíèñòêèÿ ðåæèì çà íàìåðåíèå äà íàïàäíå Ëèâàí".
Íî, äîïúëâà òÿ, "àêî òîé ïðåäïðèåìå ïúëíîìàùàáíà âîåííà àãðåñèÿ, ùå ïîñëåäâà óíèùîæèòåëíà âîéíà". Âñè÷êè âàðèàíòè, âêëþ÷èòåëíî ïúëíîòî ó÷àñòèå íà âñè÷êè ñúïðîòèâèòåëíè ôðîíòîâå, ñà íà ìàñàòà".
Âîéíàòà â Ãàçà çàïî÷íà ïðåç îêòîìâðè, êîãàòî ïàëåñòèíñêè áîéöè îò Õàìàñ íàïàäíàõà þæåí Èçðàåë.
Èðàí, êîéòî ïîäêðåïÿ Õàìàñ, ïîõâàëè íàïàäåíèåòî êàòî óñïåõ, íî îòðå÷å äà å ó÷àñòâàë â íåãî.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase