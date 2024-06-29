Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Èðàí ïðåäóïðåäè Èçðàåë: "Óíèùîæèòåëíà" âîéíà, àêî àòàêóâàòå Ëèâàí

Ïðîäúëæàâàò îïàñåíèÿòà çà ïî-øèðîêà ðåãèîíàëíà âîéíà
29 þíè 2024 14:05, Êðàñèìèð Àíãåëîâ
26
Èðàí ïðåäóïðåäè Èçðàåë: "Óíèùîæèòåëíà" âîéíà, àêî àòàêóâàòå Ëèâàí
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Èðàí ïðåäóïðåäè, ÷å "âñè÷êè ñúïðîòèâèòåëíè ôðîíòîâå", îáåäèíåíèå íà Èðàí è ðåãèîíàëíèòå ìó ñúþçíèöè, ùå ñå èçïðàâÿò ñðåùó Èçðàåë, àêî òîé àòàêóâà Ëèâàí.

Êîìåíòàðúò íà èðàíñêàòà ìèñèÿ â Íþ Éîðê èäâà ñ îïàñåíèÿòà çà ïî-øèðîêà ðåãèîíàëíà âîéíà, âêëþ÷âàùà Èçðàåë è ïîäêðåïÿíîòî îò Èðàí ëèâàíñêî äâèæåíèå Õèçáóëà. Îò íà÷àëîòî íà âîéíàòà â Èâèöàòà Ãàçà äâåòå ñòðàíè âîäÿò ïî÷òè åæåäíåâíà ðàçìÿíà íà îãúí.

Ïðåç òîçè ìåñåö òå ñå çàñèëèõà. Èçðàåëñêèòå âîåííè çàÿâèõà, ÷å ïëàíîâåòå çà îôàíçèâà â Ëèâàí ñà áèëè "îäîáðåíè è ïîòâúðäåíè", êîåòî íàêàðà Õèçáóëà äà îòãîâîðè, ÷å ïðè ïúëíîìàùàáåí êîíôëèêò íÿìà äà áúäå ïîùàäåíà íèòî åäíà ÷àñò îò Èçðàåë.

Â ïóáëèêàöèÿ â ñîöèàëíàòà ìåäèéíà ïëàòôîðìà X, öèòèðàíà îò ÁÃÍÅÑ, èðàíñêàòà ìèñèÿ çàÿâè, ÷å "ñìÿòà çà ïñèõîëîãè÷åñêà âîéíà ïðîïàãàíäàòà íà öèîíèñòêèÿ ðåæèì çà íàìåðåíèå äà íàïàäíå Ëèâàí".

Íî, äîïúëâà òÿ, "àêî òîé ïðåäïðèåìå ïúëíîìàùàáíà âîåííà àãðåñèÿ, ùå ïîñëåäâà óíèùîæèòåëíà âîéíà". Âñè÷êè âàðèàíòè, âêëþ÷èòåëíî ïúëíîòî ó÷àñòèå íà âñè÷êè ñúïðîòèâèòåëíè ôðîíòîâå, ñà íà ìàñàòà".

Âîéíàòà â Ãàçà çàïî÷íà ïðåç îêòîìâðè, êîãàòî ïàëåñòèíñêè áîéöè îò Õàìàñ íàïàäíàõà þæåí Èçðàåë.

Èðàí, êîéòî ïîäêðåïÿ Õàìàñ, ïîõâàëè íàïàäåíèåòî êàòî óñïåõ, íî îòðå÷å äà å ó÷àñòâàë â íåãî.
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Êðàñèìèð Àíãåëîâ

26
Îùå ïî òåìàòà: ÈðàíËèâàíÈçðàåë
Îùå îò Âîéíàòà â Óêðàéíà
Ïåòèìà çàãèíàëè ïðè àòàêà ñ äðîí â ðóñêàòà Êóðñêà îáëàñò
Îùå îò Ñâÿò
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
23
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 45 ñåêóíäè
Áúëãàðñêèòå ðóñîôèëè ñà íà ñòðàíàòà íà òåðîðèñòè÷åí Õàìàñ è Õóçáóëà, êàêòî è íà èñëÿìèñòêè Èðàí, â êîéòî óáèâàò æåíè ñ êàìúíè çà èçíåâÿðà. Òîâà å äîñòàòú÷íî äà çíàåòå çà áúëãàðñêèòå ðóñîôèëè.
22
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
ÃÀÄÎÐßÍ ïðåäè 57 ñåêóíäè
Àç ìèñëÿ ÷å Èçðàåë ùå àòàêóâà! Èíàê òå ùå áúäàò àòàêóâàíè âñå íÿêîé äåí. Ìíîãî ïî æåñòîêî îò àòàêàòà íà Õàìàñ. Èðàíöèòå ãîëÿì ãî âàäÿò, àìà íå ñòàâàò çà áîéöè. À îòäåëíî ÷å ùå íàìåñÿò ÑÀÙ, êàòî ùå ñå íàëîæè äà çàðåæàò è Òàéâàí.
21
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 1 ìèíóòà
Àìà óíèùîæèòåëíà çà êîé, çà èçðàåë èëè çà *** â èðàí?Çàëàãàì íà âòîðîòî.
20
1
 
1
 
! Îòãîâîðè
Ïîãëåäíåòå ïðåäè 4 ìèíóòè
êàðòàòà. Èðàí è Èçðàåë íÿìàò îáùà ãðàíèöà. Çà äà ñå áèÿò àðìèèòå ùå òðÿáâà äà ïðåìèíàò ïðåç Ñèðèÿ è Èðàê. Èëè Éîðäàíèÿ è Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ. Çúáÿò ñå çà öåëèòå íà âúòðåøíèòå ñè ïîëèòèêè. Èíà÷å èì ïîæåëàâàì äà ñå èçáèÿò åäèí äðóã êàòî íå èì èäâà àêúëà, íî äà íå åìèãðèðàò êúì Áúëãàðèÿ.
19
1
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 5 ìèíóòè
"Èçðàåë áëúôèðà, ÑÀÙ íå èñêàò âîéíà ñåãà, çíà÷è íÿìà äà èìà âîéíà." - Åâðåèòå íà ïðàêòèêà óïðàâëÿâàò ãîëÿìà ÷àñò îò êàìàðàòà â ÑÀÙ. Ïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè, Áåí îòèäå â Áåëèÿ äîì è òàì ïîëó÷è öåëè 29!!! îâàöèè íà êðàê, òîâà å áðóòàëíî äîêàçàòåëñòâî çà âëèÿíèåòî íà Èçðàåë. Îùå ïîâå÷å, ÷å Èçðàåë èìàò äúðçîñòòà äà íàïðàâÿò ÂÑÈ×ÊÎ ñàìî çà äà ïîñòèãíàò öåëèòå ñè. Íàïðèìåð îðãàíèçèðàíåòî íà 9/11 êóëèòå áëèçíàöè å äîêàçàíî äåëî íà Èçðàåë. Íî â ñëó÷àÿ ñ ÕÀÌÀÑ ñà ïðàâè äà âîþâàò
18
2
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 10 ìèíóòè
Èçðàåë áëúôèðà, ÑÀÙ íå èñêàò âîéíà ñåãà, çíà÷è íÿìà äà èìà âîéíà. Ìàêàð ÷å òîÿ Áèáè å ìàëêî êàòî çàñïàëèÿ äæî, íèêîé íå çíàå êàêâî ìó å â ãëàâàòà è âèíàãè èìà 10% øàíñ çà åñêàëàöèÿ.
17
2
 
2
 
! Îòãîâîðè
Ììì, íå ïðåäè 11 ìèíóòè
"Ñëó÷âàùîòî ñå â Ïàëåñòèíà íå å âîéíà, à å ãåíîöèä" - Õàìàñ óïðàâëÿâàò òàçè òåðèòîðèÿ îò 2006 ãîäèíà, ùîòî íà âñåêè ñ 2 ãðàìà çíàíèå ïî èñòîðèÿ ìó ÿñíî, ÷å òàì íÿìà äúðæàâè, à êëàíîâå. Îñíîâíàòà ìèñèÿ íà ÕÀÌÀÑ å äà óáèâà âñè÷êè ãÿâyðè â ñâåòà - íåâåðíèöè, åâðåè, õðèñòèÿíè è òí. Õàìàñ êàçâàò, ÷å ùå óáèÿò âñåêè åäèí åâðåèí â ñâåòà. Âëèçàò â Èçðàåë è ïî÷âàò äà óáèâàò ìèðíè õîðà è ñåãà ðåâàò çà ãåíîöèä? Òè ñåðèîçíî ëè?
16
4
 
0
 
! Îòãîâîðè
Ìåðòâûå óêðîïû 18+ ïðåäè 13 ìèíóòè
Äî Àíîíèìåíìíîãî ÿê êàíàë, óêðàèíöèòå ïóêàò êàòî ïóêàíêè
15
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
ÀçúÊàíúÀçú7112136860 ïðåäè 13 ìèíóòè
Äî 9. Òà òè ñè òóð÷èí! Êàêâè ñè ãè ðàçïëÿìïàë òàêèâà? Òîëêîâà ëåñíè ñòå çà ðàçãàäàâàíå òóðöèòå,÷å íÿìà íàêúäå. Íå íàó÷èõòå è ãðàì êîíñòðóêöèè çà ðåàëíè Áúëãàðñêè èçðå÷åíèÿ. Òî÷íî âèå òóðöèòå ñòå íè ïðîáëåìà.Àêî èäâà íàèñòèíà âðåìå,êîãàòî Èçðàåë è Áúëãàðèÿ ùå ñå îáåäèíÿò çàâèíàãè. Ïúðâî îáà÷å ÷èñòêàòà îò ñåôàðàäè â Àøêåíàçêè Èçðàåë è Áúëãàðèÿ.
14
2
 
3
 
! Îòãîâîðè
Àëåêñ ïðåäè 14 ìèíóòè
Èçðàåë ðàçíåáèòè îáåäèíåíèòå àðìèè íà 4 àðàáñêè äúðæàâè.Ùå ñå ñïðàâè è ñ Èðàí.Èðàí ãî âèäÿõìå êîëêî ìîæå.Èçðàåëñêàòà ÏÂÎ ñâàëè ïî÷òè âñè÷êè äîïîòîïíè èðàíñêè ðàêåòè è äðîíîâå.
13
2
 
4
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 15 ìèíóòè
"Õàìàñ íèêîãî íå ñà íàïàäàëè, à îòâúðíàõà íà òåðîðà íà Èçðàåë." - E Õàìàñ êàêâî å áå, äèáèëåí? Ïàòðåîòè÷íî äâèæåíèå ëè?? Êîïåéêèòå ùî ñòå òîëêîâà ïðoñòè???
12
4
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 15 ìèíóòè
ãëåäàéòå òåëåãðàì êàíàëèòå Ìåðòâûå óêðîïû 18+ èçíàíêà, zà÷èñòêà, êîò áàðìàëåé, åíîò õåðñîí, ãëàçàìè×åëîâåêà,áîáð è äð. Âëåçòå â ÑÎËÍÖÏÅÊ(ñêðèò êàíàë) è ãëåäàéòå êàê óðêèòå ñòàâàò íà ïàð÷åòà
11
2
 
5
 
! Îòãîâîðè
ÀçúÊàíúÀçú7112136860 ïðåäè 17 ìèíóòè
Â Èðàí áúðêàò ðåàëíîñòòà ñ ðàçíè ôàíòàñìàãîðèè . Çàùî íå îòðåàãèðàõà íà ðàêåòíàòà äåìîíñòðàöèÿ ,êîÿòî Èçðàåë íàïðàâè,äîêàðâàéêè äîñàìè âúçãëàâíèöèòå íà èðàíñêèòå ëèäåðè ñâîèòå íåâúçìîæíè çà äåòåêòîðà å ðàêåòè,â îòãîâîð íà ïîäëàòà ìàñèâíà èðàíñêà ,èðàêñêà è ëèâàíñêà àêòàêà ? Çàùîòî êàêòî ðóñíàöèòå,òàêà è èðàí÷àíèòå è àðàáèòå îáè÷àò äà ñå ôóêàò,íî íà ïðàêòèêà ñà ãîëà-âîäñ êàòî àðìåéöè. Íî êàêâîòî ïî÷óêàëî,òàêîâà ñå îáàäèëè. Íî è äà ñå âèäè,÷å âñè÷êè ñàáîòàæè â Èçðàåë ñðåùó Íåòàíÿõó ñà ñåôàðàäñêè.
10
4
 
1
 
! Îòãîâîðè
malgiorno a tutti ïðåäè 22 ìèíóòè
Ïðåêðàñíî, êúì êîëåêöèÿòà ìè îò ñíèìêè íà ðàçïàð÷åòîñàíè îãúðìåíè ãîìîðàøêè âîéçàóéíèöè ùå ñå ïðèáàâÿò è ñíèìêè íà ðàçïàð÷åòîñàíè ïðúñè :). Îò ïðåäíèÿ ïúò (èðàí-èðàê) íÿìà õóáàâè êàäðè, ñåãà ùå èìà, ñ öâåòîâå, äåòàéëè, ... :)
9
3
 
10
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 29 ìèíóòè
Òè àêî áåøå Ïðàâîñëàâåí ÁÚËÃÀÐÈÍ íÿìàøå äà êàçâàø ëîøè íåùà çà ìþñþëìàíèòå êîèòî òå ïàçÿò îò Èçðàåë. Åòî, Èçðàåë å âðàæäåáíî íàñòðîåí ñïðÿìî Ëèâàí, à â Ëèâàí èìà ìíîãî õðèñòèÿíè, âêëþ÷èòåëíî ïðàâîñëàâíè. Àêî Áúëãàðèÿ ãðàíè÷åøå ñ Èçðàåë, â ìîìåíòà ùÿõà äà íè èçáèâàò. Áëàãîäàðè íà Ãîñïîä, ÷å ãðàíè÷èø ñ ìþñþëìàíè, à íå ñ åâðåè.
8
4
 
5
 
! Îòãîâîðè
ÀíîíèìåÍ ïðåäè 33 ìèíóòè
Èñðàåë, Ëèâàí È Èðàí ÀÊÎ ÙÀÒ ÄÀ ÑÅ ÑÀÌÎÓÍÈÙÎÆÀÒ.
7
7
 
4
 
! Îòãîâîðè
Ïðàâîñëàâåí ÁÚËÃÀÐÈÍ ïðåäè 33 ìèíóòè
HACPÀÍ ÈÐÀÍ ÈÑÊÀ ÄÀ ÁÚÄÅ ßÊÎ ÈÁAH. AMAH ÎÒ ×ÀËÌÎCAÍÈ ÈÑËßÌÈÑÒÈ.
6
2
 
12
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 35 ìèíóòè
Ãðóïèðîâêàòà íàðå÷åíà Èñëÿìñêà Äúðæàâà áåøå ñúçäàäåíà îò Èçðàåë è ÖÐÓ. Èðàí áÿõà åäèíñòâåíèòå êîèòî äðúçíàõà äà êàæàò òîâà íà âèñîêî ðàâíèùå ñúâñåì îôèöèàëíî. Äîðè ïîêàçàõà äîêóìåíòè çà åäèí îò ëèäåðèòå íà ÈÄ ÷å å àãåíò íà Ìîñàä.
5
1
 
15
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 38 ìèíóòè
Ñëó÷âàùîòî ñå â Ïàëåñòèíà íå å âîéíà, à å ãåíîöèä íàä ïàëåñòèíñêèÿ íàðîä. Åâðèòå íå èñêàò íèùî äðóãî îñâåí öåëòà èì äà óáèÿò ïîâå÷å ïàëåñòèíöè è äà çàâëàäåÿò çåìèòå è ïðèðîäíèÿ ãàç â ìîðåòî.
4
2
 
7
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 42 ìèíóòè
Ðàçðèâúò ìåæäó èçðàåëñêèÿ ïðåìèåð Áåíÿìèí Íåòàíÿõó è âîåííîòî ðúêîâîäñòâî íà ñòðàíàòà ñòàâà âñå ïî-îòêðèò, ñëåä êàòî ãëàâíèÿò ãîâîðèòåë íà âúîðúæåíèòå ñèëè çàÿâè, ÷å öåëòà íà Íåòàíÿõó äà óíèùîæè "Õàìàñ" â Ãàçà å íåïîñòèæèìà, ñúîáùàâà "Óîëñòðèéò äæúðíúë".
12
Âèæ âñè÷êè

Investor

Âîåííîïðåñòúïíèöèòå âå÷å íå ñïÿò òîëêîâà ñïîêîéíî
Âñè÷êè îò ïîäñúäèìèòå â àôåðàòà "Ïàíàìñêèòå äîñèåòà" áÿõà îïðàâäàíè

BGONAIR

88-ãîäèøíà æåíà õâúðëè ïðåç òåðàñàòà 3500 ëâ. íà àëî èçìàìíèöè
Îòáåëÿçâàìå Íàöèîíàëíèÿ äåí íà áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà

BLOOMBERGTV

Çàùî Ìåêñèêî ñå ìèëèòàðèçèðà? - ×àñò 1
Åòî êàêâî ùå å íåîáõîäèìî, çà äà áúäå çàìåíåí Áàéäúí êàòî êàíäèäàò

GOL

Ìàêñ óäúðæà àòàêàòà íà Ìàêëàðúí è òðèóìôèðà â ñïðèíòà
Èëèàí Èëèåâ: Ïðåèçïúëíèõìå öåëèòå, ñïåøíî òúðñèì ñòðåëåö

AUTOMEDIA

Áðèòàíöè ïîñòàâèõà ðåêîðä - çàðåäèõà åëåêòðè÷åñêà êîëà çà 4 ìèíóòè
Nissan ùå îáó÷àâà ñîáñòâåíèöè êàê äà ñå ñïðàâÿò ñ íîâèòå òåõíîëîãèè

TIALOTO

7 çíàêà, ÷å îáùóâàòå ñ íåãàòèâåí ÷îâåê
Êðóç å ìèíàëî: Íîâàòà ôàìèëèÿ íà Ñóðè å ïî÷èò êúì ìàéêà é Êåéòè Õîëìñ

PULS

4 ñèãóðíè ïðèçíàêà íà ñòðåñ è êàê äà ñå ñïðàâèì ñ íåãî?
Èëè êàê äà ñëîæèì êîðòèçîëà è æåíàòà/ìúæà/øåôà/òúùàòà íà ìÿñòî?
Åìîöèîíàëíàòà óñòîé÷èâîñò âúðâè ñúñ çäðàâ ÷ðåâåí ìèêðîáèîì

AZ-JENATA

Ìàíèêþðè, êîèòî ïîä÷åðòàâàò ñëúí÷åâèÿ çàãàð (Ñíèìêè)
Ëþáîâåí õîðîñêîï çà 1 – 7 þëè

TEEN

Âúëøåáíî ëÿòî çà 3 çîäèè!
Åòî êîè ñà òå
Ïðèíöåñà Øàðëîò - ãîëÿì ôåí íà Òåéëúð Ñóèôò
Íþçëåòúð RSS Ìîáèëíà âåðñèÿ Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Èíâåñòîð.ÁÃ ÀÄ © 2001-2024 Dnes.bg
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Êîíòàêòè | Ðåêëàìà | Ïîðòôîëèî | Êàðèåðè | Ïîâåðèòåëíîñò | Êàðòà íà ñàéòà | Ëè÷íè äàííè
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |