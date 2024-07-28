Ðàêåòà ïàäíà íà ôóòáîëíî èãðèùå â Èçðàåë, 12 çàãèíàëè äåöà è ìëàäåæè

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Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ
Äâàíàäåñåò äåöà è ìëàäåæè áÿõà óáèòè â÷åðà, êîãàòî ðàêåòà, èçñòðåëÿíà îò ïîäêðåïÿíàòà îò Èðàí ãðóïèðîâêà „Õèçáóëà“ â Þæåí Ëèâàí, óäàðè ôóòáîëíî èãðèùå â îêóïèðàíèòå îò Èçðàåë Ãîëàíñêè âúçâèøåíèÿ, ñïîðåä èçðàåëñêàòà àðìèÿ, ïðåäàäå ÄÏÀ.
Âîåííèÿò ãîâîðèòåë Äàíèåë Õàãàðè êàçà, ÷å áðîÿò íà æåðòâèòå ñå å óâåëè÷èë îò 11 íà 12, ñïîðåä èíôîðìàöèÿ íà â. „Òàéìñ úâ Èçðàåë“ (Times of Israel).
×ëåí íà èçðàåëñêèòå ñëóæáè çà ñïåøíà ïîìîù îïèñà îáøèðíè ðàçðóøåíèÿ è ïîæàð íà ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà.
Èçðàåëñêàòà àðìèÿ ñúîáùè, ÷å ïîìàãà çà åâàêóàöèÿòà íà ðàíåíèòå."Õèçáóëà" ùå ïëàòè âèñîêà öåíà çà ðàêåòíàòà àòàêà, êîÿòî äíåñ óáè 12 äóøè, âêëþ÷èòåëíî äåöà, íà ôóòáîëíî èãðèùå â äðóçêî ñåëî â Èçðàåë, êàçà èçðàåëñêèÿò ïðåìèåð Áåíÿìèí Íåòàíÿõó, öèòèðàí îò Ðîéòåðñ, ñúîáùè ÁÒÀ.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase