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Ðàêåòà ïàäíà íà ôóòáîëíî èãðèùå â Èçðàåë, 12 çàãèíàëè äåöà è ìëàäåæè

Õèçáóëà ùå ïëàòè âèñîêà öåíà, êàçà Íåòàíÿõó
28 þëè 2024 08:29, Ïåòúð Áîé÷åâ
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Ðàêåòà ïàäíà íà ôóòáîëíî èãðèùå â Èçðàåë, 12 çàãèíàëè äåöà è ìëàäåæè
Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ

Äâàíàäåñåò äåöà è ìëàäåæè áÿõà óáèòè â÷åðà, êîãàòî ðàêåòà, èçñòðåëÿíà îò ïîäêðåïÿíàòà îò Èðàí ãðóïèðîâêà „Õèçáóëà“ â Þæåí Ëèâàí, óäàðè ôóòáîëíî èãðèùå â îêóïèðàíèòå îò Èçðàåë Ãîëàíñêè âúçâèøåíèÿ, ñïîðåä èçðàåëñêàòà àðìèÿ, ïðåäàäå ÄÏÀ.

Âîåííèÿò ãîâîðèòåë Äàíèåë Õàãàðè êàçà, ÷å áðîÿò íà æåðòâèòå ñå å óâåëè÷èë îò 11 íà 12, ñïîðåä èíôîðìàöèÿ íà â. „Òàéìñ úâ Èçðàåë“ (Times of Israel).

×ëåí íà èçðàåëñêèòå ñëóæáè çà ñïåøíà ïîìîù îïèñà îáøèðíè ðàçðóøåíèÿ è ïîæàð íà ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà.

Èçðàåëñêàòà àðìèÿ ñúîáùè, ÷å ïîìàãà çà åâàêóàöèÿòà íà ðàíåíèòå."Õèçáóëà" ùå ïëàòè âèñîêà öåíà çà ðàêåòíàòà àòàêà, êîÿòî äíåñ óáè 12 äóøè, âêëþ÷èòåëíî äåöà, íà ôóòáîëíî èãðèùå â äðóçêî ñåëî â Èçðàåë, êàçà èçðàåëñêèÿò ïðåìèåð Áåíÿìèí Íåòàíÿõó, öèòèðàí îò Ðîéòåðñ, ñúîáùè ÁÒÀ.

 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ïåòúð Áîé÷åâ

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Îùå ïî òåìàòà: äåöàèçðàåëõèçáóëà
Îùå îò Áèçíåñ
Òðúìï ïðèçîâà ÑÀÙ äà ñòàíàò „êðèïòî ñòîëèöà íà ïëàíåòàòà“
Îùå îò Ñâÿò
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíòðîïîëîã ïðåäè 19 ìèíóòè
Äðóçèòå ñà àðàáè íå ñà åâðåè.
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ÄÎËÍÞ ïðåäè 30 ìèíóòè
ÕÓÁÀÂÎ Å ÊÎÃÀÒÎ ÓÌÈÐÀÒ ÅÂÐÅÉ...
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
òàêà å, êàêâîòî ïîâèêàëî , òàêîâà ñå îáàäèëî , à èçðàåëñêîòî ÏÂÎ ïàê ïðîñïà ñèòóàöèÿòà è åäèí äåí ïðîñòî ùå áúäàò èçìåòåíè îò çåìèòå êîèòî îêóïèðàõà
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Íîðìàëíî...âñå ïàê å âîéíà...ùîì Èçðàåë ìîæå äà áîìáàðäèðà äåöà â Ãàçà çàùî Õèçáóëà äà íå ìîæå äà áîìáàðäèðà äåöà â Èçðàåë...
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Êîïåéêèòå âÿðâàò, ÷å êîãàòî òå óáèâàò áåáåòà, å ñïðàâåäëèâî, íî êîãàòî âðàãîâåòå èì îòâðúùàò ñúñ ñúùîòî, å òåðîðèçúì. Êîïåéêèòå ñà õîðà íà äÿâîëà!
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Èçðàåë ìíîãî æàëè ïàëåñòèíñêèòå òåðîðèñòè. Óäðÿéòå ñìåëî!
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Äóìèòå ìó áÿõà ïîòâúðäåíè ïðåä òåëåâèçèÿòà îò íàä 20 äðóãè ëåêàðè, êîèòî íàñêîðî ñúùî ñà ïîñåòèëè Ãàçà. Àìåðèêàíñêè ëåêàð äîðè íå ìîæåë äà ðàçáåðå êàê å âúçìîæíî äà ñå ñëó÷è òîâà, êîåòî âèæäà êàòî ðàíè è å ïðîâåðèë îòíîâî ñ ïîìîùòà íà êîìïþòúðíà òîìîãðàôèÿ. Òîé çàÿâè, ÷å íå å âÿðâàë, ÷å òîëêîâà ìíîãî äåöà ìîãàò äà áúäàò ïðèåòè â åäíà áîëíèöà ñ îãíåñòðåëíè ðàíè â ãëàâàòà.Àíåñòåçèîëîã îò Âèðäæèíèÿ ðàçêàçà, ÷å å âèäÿë îêîëî 30 îãíåñòðåëíè ðàíè íà äåöà ñàìî çà äâå ñåäìèöè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Â Ãàçà íÿìà æåíè è äåöà. Òàì ñà ñàìî òåðîðèñòè è ñòåéäæ àêòúðñ. Èçðàåë òðÿáâà äà ãè èçáèå äî êðàê. Óñïåõ!
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Ïåðëóìóòúð, åâðåèí, èçðàñíàë â Íþ Äæúðñè è êîéòî ñåãà æèâåå â Ñåâåðíà Êàðîëèíà, ñúùî ðàçêàçà ïðåä Politico, ÷å å äîêóìåíòèðàë ñúñ ñíèìêè ïðåöèçíà ñòðåëáà ñ ïóøêà, íàñî÷åíà êúì äåöà, íÿêîè îò êîèòî ñà áèëè ïðîñòðåëÿíè äâà ïúòè.Èìàì ñíèìêè íà äâå äåöà, êîèòî ñà çàñòðåëÿíè ñ òàêàâà òî÷íîñò â ãúðäèòå, ÷å íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñòåòîñêîïà ñè âúðõó ñúðöåòî èì ïî-òî÷íî è äèðåêòíî îòñòðàíè íà ãëàâàòà, íà åäíî è ñúùî äåòå. Íèêîå ìàëêî äåòå íå å ïðîñòðåëÿíî äâà ïúòè ïî ïîãðåøêà îò íàé-äîáðèÿ ñíàéïåðèñò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Äå ùî èìà ìþñþëìàíèí òðÿáâà äà ñå èçëè÷è îò ëèöåòî íà ïëàíåòàòà. Èñóñ Õðèñòîñ å Ãîñïîä, à åâðåèòå ñà áîãîèçáðàíèÿ íàðîä. Ñëàâà íà Èçðàåë è ñëàâà íà Óêðàéíà!
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Ä-ð Ìàðê Ïúðëìóòúð, àìåðèêàíñêè õèðóðã ñ îãðîìåí îïèò â çîíè íà áåäñòâèÿ, å ñðåä ëåêàðèòå äîáðîâîëöè, êîèòî ñà øîêèðàíè îò âîéíàòà, íà êîÿòî ñà ñòàíàëè ñâèäåòåëè â Ãàçà, è îñîáåíî îò ãîëåìèÿ áðîé ðàíè îò ïóøêè ïî äåöà, âêëþ÷èòåëíî ìàëêè äåöà. Âñè÷êè áåäñòâèÿ, êîèòî ñúì âèæäàë, âçåòè çàåäíî 40 ïúòóâàíèÿ íà ìèñèè â ïðîäúëæåíèå íà 30 ãîäèíè, çåìåòðåñåíèÿ, âñè÷êî òîâà çàåäíî íå ñå ðàâíÿâà íà íèâîòî íà êàñàïíèöàòà, êîÿòî âèäÿõ ñðåùó öèâèëíè ñàìî ïðåç ïúðâàòà ñè ñåäìèöà â Ãàçà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Òîâà å ñòðåëáà ïî Ñèðèÿ, íå ïî Èçðàåë, çàùîòî Ãîëàíñêèòå âúçâèøåíèÿ ñà íà Ñèðèÿ. Êàêâî èìà äà îòãîâàðÿò åâðåéñêèòå îêóïàòîðè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Åäèí åâðåèí ïðîôåñîð â èçðàåëñêè óíèâåðñèòåò êàçâà: "Öèîíèñòèòå íå âÿðâàò â Ãîñïîä, íî âÿðâàò, ÷å òîé èì å îáåùàë çåìÿòà íà Ïàëåñòèíà!"
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Äîáðå, ÷å ìþñþëìàíèòå íè ïàçÿò îò Èçðàåë. Àêî Áúëãàðèÿ ãðàíè÷åøå ñ Èçðàåë, â ìîìåíòà â Áúëãàðèÿ ùåøå äà èìà âîéíà è åâðåèòå ùÿõà äà íè áîìáàðäèðàò çà ùÿëî è íåùÿëî è çà ñîáñòâåí êåô äà ñè íà÷eøàò íàäóòîòî åãî êîëêî ñà íåäîñåãàåìè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Êîè "ìèðíè õîðà"? Òèÿ äåòî ñè èçáèðàò õèñáóëëàõ è õàìàç, à ïîñëå êðåùÿò îò êåô è ïîäñêà÷àò, êîãàòî ãîðíèòå èçáèâàò äåöà íà êîíöåðò è áåáåòà ïðåä ìàéêèòå èì ëè?
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Ñàìî çàùîòî ïðåäè 2000 ãîäèíè , åâðåèòå ñà áèëè ïî òåçè ìåñòà , íå îçíà÷àâà ,÷å çàñëóæàâàò òàçè çåìÿ äà å òÿõíà â ìîìåíòà!!! Òîãàâà äà âúðíåì ÔÀÙ íà èíäèàíöèòå èëè Åâðîïåéöèòå! Þæíà Àìåðèêà íà Èñïàíèÿ, íàøèòå çåìè íà Ãúðöèÿ...!!! Ïðîñòî åäíî àíãëî- ñàêñîíñêî ïëåìå å ðåøèëî ,÷å èñêà äà ñúçäàâà êîíôëèêòè â Áëèçêèÿ èçòîê è çàðàäè åäíà íåñïå÷åëåíà âîéíà îò òÿõ , äàâà îêóïèðàíèòå îò íåÿ òåðèòîðèè íà Èçðàåë! Òîâà å Èçðàåë! Ñïîñîá çà êîíòðîë è íàïðåæåíèå!!!
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Íåïîçíàòà ïðåäè 2 ÷àñà
Õèçáóëà íÿìà äà ïëàòè âèñîêà öåíà. Êàêòî ïîêàçâà ïðàêòèêàòà, âèñîêàòà öåíà ùå ÿ ïëàòÿò ìèðíè õîðà, æåíè è äåöà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Ãîðêèòå 12 èçðàåëñêè äåöà , ïúê íàëè êàêâî íè ïóêà çà 30 000 ïàëåñòèíñêè äåöà- äà âè èìàì è ñïðàâåäëèâîñòòà!!! Äîêàòî ìðàçèòå ìþñþëìàíèòå çàðàäè ðåëèãèÿòà èì , åâðåèòå íè ðàçêàçâàò èãðàòà íà äúðæàâàòà è ñâåòà!!! Ìèð ùå èìà êàòî íÿìà ïîâå÷å åâðåé íà ñâåòà!
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
"Êàê ñúùåñòâóâà ïîâå÷å îò 1500 ãîä?????? Òè ÷åë ëè ñè Áèáëèÿòà?" - àç ñúì ÷åë Áèáëèÿòà, íî òè ìàé íå ñè ÿ ÷åë. Òî÷íî â Áèáëèÿòà ôèëèñòèíöèòå ñà îïèñàíè íà äåñåòêè ìåñòà. Êàçâà ñå, ÷å Ãîñïîä íå å èñêàë áåãúëöèòå îò Åãèïåò äà ìèíàò ïðåç ôèëèñòèíñêàòà çåìÿ è çàðàäè òîâà ìèíàâàò ïðåç ×åðâåíî ìîðå, êîåòî Ìîéñåé óæ ðàçòâàðÿ (èíà÷å ïðîñòî å ÷àêàë îòëèâà òèïè÷åí çà ×åðâåíî ìîðå). À çà ñòåíèòå íà Éåðèõîí íå ñè ëè ÷óâàë? Òîâà å äðóã ïðèìåð, ÷å åâðåèòå ñà íàøåñòâåíèöè òàì, à íå ñà ìåñòíè.
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ÑÒÀËÈÍ ÑÅ ÇÀÂÐÚÙÀ ïðåäè 3 ÷àñà
Òåçè äèâàöè - õàçàðñêè ïëåìåíà íàðè÷àùè ñå åâðåé , êîíòðîëèðàò Áúëãàðèÿ , è âè âîäÿò ïî ïúòÿ íà óêðàèíà
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