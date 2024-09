Пореден скандал в музиката - Бруно Марс срещу Майли Сайръс

Голям скандал се заражда в американската музикална индустрия - летят взаимни обвинения за плагиатство.

Световноизвестната певица Майли Сайръс е съдена по обвинение, че тя и съавторите на хита "Flowers" от 2023 г. са копирали части от песента на Бруно Марс от 2013 г. "When I Was Your Man", пише "The Guardian".

Делото е било заведено в понеделник (16 септември) във федералния съд на Лос Анджелис от компанията Tempo Music Investments, която твърди, че "Flowers" включва неоторизирана „експлоатация“ на песента. Съавторите Грегъри Хайн и Майкъл Полак също са посочени, а Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart и други компании са обвинени за разпространението на песента.

Твърди се, че прогресиите на акордите, използвани в мелодията на Сайръс – която тя е написала с Алдае (истинско име: Грегъри Хайн) и Майкъл Полак – са подобни на прогресиите в песента на Марс и също така се твърди, че някои от текстовете на песента са подобни на тези в "When I Was Your Man", който е написан от Марс с Филип Лорънс, Ари Левин и Андрю Уайът.

В иска се посочва: „Всеки фен на „When I Was Your Man“ на Бруно Марс знае, че „Flowers“ на Майли Сайръс не постигна същия този успех сам по себе си. "Flowers" дублира множество мелодични, хармонични и лирични елементи на "When I Was Your Man", включително т.нар. мелодичен дизайн на височината и последователността на стиха, свързващата бас линия, определени тактове на припева, определени театрални музикални елементи, лирични елементи и специфичен акорд прогресии”. И продължава: „Безспорно е въз основа на комбинацията и броя на приликите между двата записа, че "Flowers" не биха съществувала като песен без "When I Was Your Man". С "Flowers" Сайръс, Хайн и Полак създадоха производна работа на "When I Was Your Man" без разрешение.“

Безспорен факт, обаче, е, че и двете песни бяха хитове за съответните им изпълнители и всяка достигна номер едно в класацията Billboard Hot 100 за сингли, а Майли спечели множество награди за "Flowers", включително и "Грами".

Предстои да бъде определено далиTempo Music ще иска обезщетение, както и дали ще забрани на Сайръс да възпроизвежда, разпространява или публично изпълнява песента, пише "Дарикнюз".



Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase