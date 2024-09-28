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Åðäîãàí: Èçðàåë èçâúðøâà ãåíîöèä â Ëèâàí

Òå ñà ïîñëåäíàòà ìèøåíà
28 ñåï 2024 19:45, Ñòåëà Ñòîÿíîâà
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Åðäîãàí: Èçðàåë èçâúðøâà ãåíîöèä â Ëèâàí
Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ, àðõèâ

Òóðñêèÿò ïðåçèäåíò Ðåäæåï Òàéèï Åðäîãàí çàÿâè, ÷å Èçðàåë èçâúðøâà „ãåíîöèä“ â Ëèâàí, ñëåä êàòî áå ïîòâúðäåíî, ÷å ðúêîâîäèòåëÿò íà Õèçáóëà Õàñàí Íàñðàëà å ñðåä ñòîòèöèòå óáèòè ïðè èçðàåëñêèòå óäàðè òàçè ñåäìèöà.

„Ëèâàí è ëèâàíñêèÿò íàðîä ñà ïîñëåäíàòà ìèøåíà íà ïîëèòèêàòà íà ãåíîöèä, îêóïàöèÿ è èíâàçèÿ, ïðîâåæäàíà îò Èçðàåë îò 7 îêòîìâðè íàñàì“, íàïèñà Åðäîãàí â X, áåç äà ñïîìåíàâà ïðÿêî ñìúðòòà íà Íàñðàëà.

„Íèêîé ÷îâåê ñúñ ñúâåñò íå ìîæå äà ïðèåìå, èçâèíè èëè îïðàâäàå ïîäîáíî êëàíå“, äîáàâè òîé è ïðèçîâà äà ñå ñïðàò „áåçñìèñëåíèòå“ îïèòè íà Èçðàåë äà ðàçøèðè êîíôëèêòà â öåëèÿ ðåãèîí.

Åðäîãàí ðåäîâíî îáâèíÿâàøå Èçðàåë â „ãåíîöèä“ ïî âðåìå íà îïóñòîøèòåëíàòà âîéíà â Ãàçà, êîÿòî áåøå ïðåäèçâèêàíà îò áåçïðåöåäåíòíàòà àòàêà íà ïàëåñòèíñêàòà âîéíñòâåíà ãðóïèðîâêà Õàìàñ ñðåùó Èçðàåë íà 7 îêòîìâðè.

Íàïàäåíèåòî äîâåäå äî ñìúðòòà íà 1205 äóøè, ïðåäèìíî öèâèëíè, ñïîðåä ïðåáðîÿâàíå íà ÀÔÏ, îñíîâàíî íà èçðàåëñêè îôèöèàëíè äàííè, êîèòî âêëþ÷âàò è çàëîæíèöèòå, óáèòè â ïëåí.

Îò 251 çàëîæíèöè, çàëîâåíè îò áîéöèòå, 97 âñå îùå ñå äúðæàò â Ãàçà, âêëþ÷èòåëíî 33, êîèòî ñïîðåä èçðàåëñêèòå âîåííè ñà ìúðòâè.

Ñïîðåä äàííè, ïðåäîñòàâåíè îò ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî íà óïðàâëÿâàíàòà îò Õàìàñ òåðèòîðèÿ, ïðè îòâåòíàòà âîåííà îôàíçèâà íà Èçðàåë â Ãàçà ñà çàãèíàëè íàé-ìàëêî 41 586 äóøè, ïîâå÷åòî îò êîèòî öèâèëíè. ÎÎÍ îïðåäåëè òåçè äàííè êàòî äîñòîâåðíè. | ÁÃÍÅÑ

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ñòåëà Ñòîÿíîâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÅðäîãàíãåíîöèäÈçðàåë
Îùå îò Âîäåùè ìîáèëíà
Ãëàäúò îïóñòîøàâà Ñóäàí
Îùå îò Ñâÿò
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 13 ìèíóòè
Íÿìà ëè êîé äà ñïðå èëè óòðåïå òîçè èç ðîä Íåòàíÿõó?!?
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Àíîíèìåí ïðåäè 20 ìèíóòè
Òóðöèÿ å ïîáåæäàâàíà ñàìî îò Ðóñèÿ
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Àíîíèìåí ïðåäè 25 ìèíóòè
Åðäóãàíå, êîé íà 7 îêòîìâðè èçáè ìëàäè çàáàâëÿâàùè ñå õîðà è ìèðíè æèòåëè. Çàùî òàêà óñëîæëèâî ñå çàáðàâÿ îò êúäå òðúãíàõà íåùàòà.
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ïåòêà ïðåäè 29 ìèíóòè
*** ääà ãëåäàò è äà çíàÿò êàêâî ñå ñëó÷âà êîãàòî ïðåêàëÿò. Ñêîðî è ñ òèÿ â Åâðîïà ùå íàïðàâèì ñúùîòî...
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Àíîíèìåí ïðåäè 34 ìèíóòè
Ãàçà å ïîä òîòàëåí êîíòðîë îò äîñòà ãîäèíè. Ïàëåñòèíöèòå íå ìîãàò äà èçëèçàò îò êúùèòå áåç ðàçðåøåíèå! Äà íå ãîâîðèì çà äðóãèòå îãðàíè÷åíèÿ. Âèñîêè ñòåíè ,êàìåðè è ìíîãîáðîéíà Èçðàåëñêà àðìèÿ.Ïòè÷å äà õâðúêíå è âå÷å å çàñå÷åíî. Ìíîãî ìè å èíòåðåñíî êàê ñúñ îáèêíîâåí ïèêàï,íÿêîëêî ,, òåðîðèñòè,,ïðåìèíàõà ,âçåõà çàëîæíèöè è ñå âúðíàõà íåâðåäèìè ïðåç íàé îõðàíÿâàíèÿ ðàéîí â ñâÿòà!!!
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Àíîíèìåí ïðåäè 43 ìèíóòè
äî 57, è êàêâî, èíòåðåñíî äàëè ùå ñå îñìåëÿò äà íàïàäíàò Òóðöèÿ, â Ñèðèÿ ïðè òóðñêèòå óäàðè áàçèòå áÿõà èçïðàçíåíè, äîðè áóòèëêèòå ñ íåäîèçïèòà êîêà êîëà áÿõà çàðÿçàëè
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Õà õà, ïðåäè 43 ìèíóòè
...ñïîðåä Êîïåéêèòå , Õèçáóëà ìîæå äà ñè ìåòêà ðàêåòè ïî öèâèëíè ãðàäîâå , íî Èçðàåë íå òðÿáâà äà "ïðåêàëÿâà"? Ñàìè âåðâàò ëè ñè ?
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Àíîíèìåí ïðåäè 46 ìèíóòè
Èçðàåëöèòå çàïî÷íàõà ìíîãî äà ïðåêàëÿâàò. Ïîñëå íèå òðÿáâà äà íàñòàíÿâàìå íîâè áåæàíöè. ×å ñåãàøíèòå ñà íè ìàëêî.
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.... ïðåäè 47 ìèíóòè
Íèêîé íå ãî ìðàçè, ïðîñòî ãîâîðè ãëóïîñòè! Õèçáóëà íàïàäíà ñ ðàêåòè Èçðàåë ,è åâðåèòå ïðîñòî îòãîâîðèõà! Å, ìàëêî ïî ãðóáî ,íî íà ìÿñòî !
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Àíîíèìåí ïðåäè 47 ìèíóòè
Ìíîãî ãè èíòåðåñóâà Èçðàåë çà. Çàëîæíèöèòå ! Îáèêíîâåíèÿ åâðåèí å ïðîòèâ òàçè âîéíà
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Àíîíèìåí ïðåäè 51 ìèíóòè
Êîëêîòî è äà ãî ìðàçèòå ,êàçâà èñòèíàòà
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Äîí Êèêîò ïðåäè 52 ìèíóòè
Åðäðîãàí äà ñè ìúë÷è íàé-äîáðå çà äà íå èçÿäå è òîé íÿêîÿ ðàêåòà.
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Äî 48 ïðåäè 56 ìèíóòè
Îáðÿçâàíåòî íå å õðèñòèÿíñêà òðàäèöèÿ! Òî å îò Ñòàðèÿ çàâåò, à òîãàâà õðèñòèÿíè å íÿìàëî!
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Õà õà, ïðåäè 59 ìèíóòè
Êîãàòî Õàìàñ íàïàäíà Èçðàåë, çà òðè äíè 200-òà õèëÿäè ñå âúðíàõà äà ñè çàùèòàâàò Ðîäèíàòà! À êîãàòî Ïóòèí îáÿâè "÷àñòè÷íà" âîåííà ìîáèëèçàöèÿ , áëèçî ìèëèîí ñè áèõà êàìøèêà è èçáÿãàõà , êàòî îòêàçàõà äà ñå öàíÿò çà ïóøå÷íî ìåñî!
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
äî 53, ïîÿâè ñå ïîðåäíèÿò òóðêîìàí
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Äî Àíîíèìåí 50 - Âìåñòî äà ïëåùèø ãëóïîñòè, ïúðâî ñåäíè ïðî÷åòè êíèæêà - äâå ïî èñòîðèÿ. Êîãàòî îñìàíëèèòå çàâëàäÿâàò Áàëêàíèòå, áúëãàðèòå ñà íÿêúäå ìåæäó 350 è 400 õèëÿäè. Êàòî íà÷àëî ìîæåø äà ïî÷íåø ñ ïðîó÷âàíå íà äåìîãðàôñêèÿ ñðèâ â Åâðîïà ïðåç 14 â.Àìàí îò ìàëîéóìíèè çàðçàâàò÷èè, çíàåùè âñè÷êî!
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BIBI NETANYAHU ïðåäè 1 ÷àñ
ÊÈÏÀÐ Å ÃÐÚÖÊÈ ÎÑÒÐÎÂ...ÀÍÊÀÐÀ Å ÃÐÚÖÊÈ ÃÐÀÄ .
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Õîòåëèåð ïðåäè 1 ÷àñ
Òîçè äà ìúë÷è, çàùîòî Èçðàåë çà 3 äíè óíèùîæè Õèçáóëà, à çà ñåäìèöà ùå èçðèíå öÿëà èçòî÷íà Òóðöèÿ è ùå ñúçäàäå Êþðäèñòàí, ñàìî äà ïîèñêàò! Àðàáèòå îêîëî Èçðàåë, ñà òèõè êàòî ðèáè, à òîçè êàòî å ìàëêî ïî-äàëå÷, ìíîãî ëàå, íî äà âèäèì!
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
à ãåíîöèäúò íàä áúëãàðèòå, êîãàòî ïàäàìå ïîä òóðñêî íàñåëåíèåòî å 3,5 ìëí. êîëêîòî íà Àíãëèÿ, êîãàòî ñå îñâîáîæäàâàìå 500 ãîäèíè ïî-êúñíî, ïðîñúëæàâàìå äà ñìå 3,5 ìëí, à àíãëè÷àíèòå ñà 35 ìëí., ñàìî äâàéñåò ãîäèíè ïî-êúñíî áúëãàðñêîòî íàñåëåíèå ñå óâåëè÷àâà äî 5,5 ìëí., ïî÷òè äâîéíî.
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Âüçìóòåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ìèñëåõ åðäîãàí çà ìüæ ñ òîïêè êîéòî ùå ñïðå èçðàåëñêèÿò ãåíîöèä â ãàçàÎêàçà ñå ïîðåäíèÿò ëàëàäæèÿ
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Âèæ âñè÷êè

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Ñòðóâàò ëè ñè èíâåñòèöèèòå â îáëèãàöèè â óñëîâèÿòà íà ïàäàùè ëèõâè?
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ßíàêè Ñòîèëîâ: Äâå ãîëåìè ãðóïè íàáëþäàâàò ïîëèòè÷åñêèÿ æèâîò - ðàçî÷àðîâàíè è íåçàèíòåðåñîâàíè 

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Èìà ãîëÿì ïðîáëåì ñ æåëàíèåòî íà Åâðîïà äà êîìàíäâà èêîíîìèêàòà ñ ïîëèòè÷åñêè öåëè
Êàê åäèí ìèëèàðäåð ñïå÷åëè áèòêàòà ñðåùó ïåòðîëíîòî ëîáè â Íèãåðèÿ

GOL

×åðíî ìîðå è ÖÑÊÀ íå ñå ïîáåäèõà â ëþòà áèòêà
Ëèâúðïóë îòñòðåëÿ "âúëöèòå" è ñå êà÷è íà âúðõà

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ÀÏÈ îáìèñëÿ âúâåæäàíå íà âèíåòêè çà Îêîëîâðúñòíîòî íà Ñîôèÿ
Ìúñê îòìúñòè íà ñîáñòâåíèê íà Cybertruck, êîéòî êðèòèêóâà ïèêàïà

TIALOTO

7 çíàêà, ÷å ãàäæåòî âè íå å ïðåâúçìîãíàëî áèâøàòà ñè ïîëîâèíêà
Íîâà ïðè÷åñêà – 6 ìåêè öâÿòà çà ðàííà åñåí

PULS

Apple Watch: Òàéíèÿò ïîìîùíèê çà ïî-äîáðî çäðàâå
Ïúëíà êàðòèíà íà âàøåòî çäðàâå íà ðúêàòà âè
Äèíàìè÷íè ñèñòåìè îò ÄÍÊ-îðèãàìè ìîãàò äà ïîñëóæàò çà ðàçðàáîòâàíåòî íà ïî-ïðåöèçíè òàðãåòíè òåðàïèè

AZ-JENATA

Ìåñå÷åí õîðîñêîï çà îêòîìâðè
Ñåäìè÷íà òàðî ïðîãíîçà çà 30 ñåïòåìâðè – 6 îêòîìâðè

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4 çîäèè, êîèòî íàé-÷åñòî ïðåãëåæäàò òåëåôîíà íà ïîëîâèíêàòà
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