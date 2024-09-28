Åðäîãàí: Èçðàåë èçâúðøâà ãåíîöèä â Ëèâàí

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Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ, àðõèâ
Òóðñêèÿò ïðåçèäåíò Ðåäæåï Òàéèï Åðäîãàí çàÿâè, ÷å Èçðàåë èçâúðøâà „ãåíîöèä“ â Ëèâàí, ñëåä êàòî áå ïîòâúðäåíî, ÷å ðúêîâîäèòåëÿò íà Õèçáóëà Õàñàí Íàñðàëà å ñðåä ñòîòèöèòå óáèòè ïðè èçðàåëñêèòå óäàðè òàçè ñåäìèöà.
„Ëèâàí è ëèâàíñêèÿò íàðîä ñà ïîñëåäíàòà ìèøåíà íà ïîëèòèêàòà íà ãåíîöèä, îêóïàöèÿ è èíâàçèÿ, ïðîâåæäàíà îò Èçðàåë îò 7 îêòîìâðè íàñàì“, íàïèñà Åðäîãàí â X, áåç äà ñïîìåíàâà ïðÿêî ñìúðòòà íà Íàñðàëà.
„Íèêîé ÷îâåê ñúñ ñúâåñò íå ìîæå äà ïðèåìå, èçâèíè èëè îïðàâäàå ïîäîáíî êëàíå“, äîáàâè òîé è ïðèçîâà äà ñå ñïðàò „áåçñìèñëåíèòå“ îïèòè íà Èçðàåë äà ðàçøèðè êîíôëèêòà â öåëèÿ ðåãèîí.
Åðäîãàí ðåäîâíî îáâèíÿâàøå Èçðàåë â „ãåíîöèä“ ïî âðåìå íà îïóñòîøèòåëíàòà âîéíà â Ãàçà, êîÿòî áåøå ïðåäèçâèêàíà îò áåçïðåöåäåíòíàòà àòàêà íà ïàëåñòèíñêàòà âîéíñòâåíà ãðóïèðîâêà Õàìàñ ñðåùó Èçðàåë íà 7 îêòîìâðè.
Íàïàäåíèåòî äîâåäå äî ñìúðòòà íà 1205 äóøè, ïðåäèìíî öèâèëíè, ñïîðåä ïðåáðîÿâàíå íà ÀÔÏ, îñíîâàíî íà èçðàåëñêè îôèöèàëíè äàííè, êîèòî âêëþ÷âàò è çàëîæíèöèòå, óáèòè â ïëåí.
Îò 251 çàëîæíèöè, çàëîâåíè îò áîéöèòå, 97 âñå îùå ñå äúðæàò â Ãàçà, âêëþ÷èòåëíî 33, êîèòî ñïîðåä èçðàåëñêèòå âîåííè ñà ìúðòâè.
Ñïîðåä äàííè, ïðåäîñòàâåíè îò ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî íà óïðàâëÿâàíàòà îò Õàìàñ òåðèòîðèÿ, ïðè îòâåòíàòà âîåííà îôàíçèâà íà Èçðàåë â Ãàçà ñà çàãèíàëè íàé-ìàëêî 41 586 äóøè, ïîâå÷åòî îò êîèòî öèâèëíè. ÎÎÍ îïðåäåëè òåçè äàííè êàòî äîñòîâåðíè. | ÁÃÍÅÑ
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase