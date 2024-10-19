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Ùå ïîæåðòâà ëè Ïóòèí Èðàí çàðàäè Óêðàéíà?

Çà ðóñêèÿ ðåæèì Óêðàéíà å ìíîãî ïî-âàæíà îò ñúäáàòà íà àÿòîëàõ Õàìåíåé
19 îêò 2024 14:10, Àëåêñàíäúð Ïîïîâ
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Ùå ïîæåðòâà ëè Ïóòèí Èðàí çàðàäè Óêðàéíà?
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ/ÅÐÀ

Çà äà ìîæå äà îáÿâè ïîáåäà íàä Óêðàéíà, Ïóòèí ùå áúäå ãîòîâ äà ïîæåðòâà âðúçêèòå ñè ñ Èðàí, ñìÿòà Êîíñòàíòèí Åãåðò.

Àêî àäìèíèñòðàöèÿòà íà Äæî Áàéäúí íàèñòèíà å ïîìîëèëà Èçðàåë äà íå íàíàñÿ óäàðè ïî îáåêòè îò èðàíñêàòà ÿäðåíà ïðîãðàìà è ñúîðúæåíèÿòà çà äîáèâ íà íåôò è ãàç, òîâà å åäíîâðåìåííî ëîøà è äîáðà íîâèíà çà Âëàäèìèð Ïóòèí. Ëîøà, çàùîòî ïðè ïîðàæåíèå íà èðàíñêèòå ñúîðúæåíèÿ öåíàòà íà ïåòðîëà âåðîÿòíî áè ñêî÷èëà ðÿçêî è áè äîíåñëà äîïúëíèòåëíè ïðèõîäè íà Êðåìúë. Ïðåç 2025-à ãîäèíà ðóñêèÿò ðåæèì âúçíàìåðÿâà äà îòäåëè 40 ïðîöåíòà îò äúðæàâíèÿ áþäæåò çà âîéíàòà - ñèòóàöèÿ, â êîÿòî èçëèøíè ïàðè íÿìà. Íî â ñúùîòî âðåìå òîâà å äîáðà íîâèíà çà Êðåìúë: èðàíñêèòå ÿäðåíè ñúîðúæåíèÿ, èçãðàäåíè ñ ïîìîùòà íà Ðóñèÿ, íÿìà äà áúäàò çàñòðàøåíè.

Ðàçáèðà ñå, íÿìà ãàðàíöèÿ, ÷å èçðàåëñêèÿò ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë Áåíÿìèí Íåòàíÿõó íåïðåìåííî ùå ñå ñúîáðàçè ñ èñêàíèÿòà íà Áåëèÿ äîì. Íî âåðîÿòíîñòòà òîé äà íå ïðåäïðèåìå íèùî ïîíå äî ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â ÑÀÙ å äîñòà ãîëÿìà.

Àâòîìàòè çà õóòèòå, ðàêåòè çà Ïóòèí

Ìåæäóâðåìåííî Ïóòèí ïðîäúëæàâà ñúòðóäíè÷åñòâîòî ñè ñ èðàíñêèÿ ðåæèì. Òîé ñå ñðåùíà ñ íîâèÿ ïðåçèäåíò Ìàñóä Ïåçåøêèàí â Òóðêìåíèñòàí. Î÷àêâà ñå äî êðàÿ íà ìåñåöà Ìîñêâà è Òåõåðàí äà ïîäïèøàò ñïîðàçóìåíèå çà ñòðàòåãè÷åñêî ïàðòíüîðñòâî, ïîäîáíî íà òîâà, êîåòî Ðóñèÿ âå÷å ñêëþ÷è ñúñ Ñåâåðíà Êîðåÿ.

Îñâåí òîâà ñïîðåä "Óîëñòðèéò äæúðíúë" ïðîêðåìúëñêèÿò "òúðãîâåö íà ñìúðò" Âèêòîð Áóò ñå å "âúðíàë â èãðàòà". Òâúðäè ñå, ÷å òîé å îáñúæäàë â Ìîñêâà âúçìîæíîñòòà çà äîñòàâêà íà ëåêî ñòðåëêîâî îðúæèå íà ñúþçíèöèòå íà Èðàí - éåìåíñêèòå õóòè. Òîâà, ðàçáèðà ñå, å äðåáîëèÿ â ñðàâíåíèå ñ ðàêåòèòå çåìÿ-êîðàá, êîèòî õóòèòå èçïîëçâàò â ×åðâåíî ìîðå è êîèòî Ìîñêâà ñúùî ìîæå äà äîñòàâè íà éåìåíñêèòå ñúþçíèöè íà Òåõåðàí. Èðàí íå îñòàâà äëúæåí è ïîìàãà íà Ðóñèÿ äà ïîïúëíè çàïàñèòå ñè îò ðàêåòè çà îáñòðåë íà Óêðàéíà. Êúì òîâà ñå äîáàâÿò è ìíîãîáðîéíèòå âèäåîçàïèñè ñ ðóñêè (êàêòî è ñ êèòàéñêè è ñåâåðíîêîðåéñêè) îðúæèÿ, çàëîâåíè îò èçðàåëñêàòà àðìèÿ â îðúæåéíèòå ñêëàäîâå íà Õèçáóëà è Õàìàñ.

Èðàí ïîìàãà íà Ðóñèÿ âúâ âîéíàòà ѝ ñðåùó Óêðàéíà. Ðóñèÿ ïîìàãà íà Èðàí äà çàïëàøâà ìèðíîòî êîðàáîïëàâàíå â ×åðâåíî ìîðå è Îðìóçñêèÿ ïðîòîê, äà îáñòðåëâà Èçðàåë è äà ïîääúðæà ôàêòè÷åñêè âîåíåí êîíòðîë íàä Ëèâàí.

Ïóòèí, Òðúìï è "ñìÿíà íà ðåæèìà" â Èðàí

Âúïðîñúò å äàëè íåùàòà ùå ñå ïðîìåíÿò ñëåä âñòúïâàíåòî â äëúæíîñò íà íîâèÿ àìåðèêàíñêè ïðåçèäåíò ïðåç ÿíóàðè 2025-à ãîäèíà? Çíà÷åíèå èìà íå ñàìî êîé ùå ñòàíå ïðåçèäåíò, íî è êîÿ ïàðòèÿ ùå ïîëó÷è ìíîçèíñòâî â Ñåíàòà. Àêî Áåëèÿò äîì è Ñåíàòúò ñå êîíòðîëèðàò îò ðàçëè÷íè ïàðòèè, âåðîÿòíî íå òðÿáâà äà î÷àêâàìå äðàìàòè÷íè ïðîìåíè â àìåðèêàíñêàòà ïîëèòèêà. Àêî îáà÷å Êàìàëà Õàðèñ ñïå÷åëè è ìíîçèíñòâîòî â Ñåíàòà îñòàíå äåìîêðàòè÷íî, âåðîÿòíî Áåëèÿò äîì ùå ñå îïèòà äà ñúæèâè ìíîãîñòðàííîòî ìåæäóíàðîäíî ñïîðàçóìåíèå îò 2015-à ãîäèíà çà ÿäðåíàòà ïðîãðàìà íà Èðàí, ïîñòèãíàòî ïðè Áàðàê Îáàìà.

Àêî Äîíàëä Òðúìï ñïå÷åëè èçáîðèòå è â Ñåíàòà ñå óñòàíîâè ðåïóáëèêàíñêî ìíîçèíñòâî, íåùàòà ùå áúäàò äðóãè. Ïðåç 2018-à òîé ñå îòòåãëè îò ÿäðåíîòî ñïîðàçóìåíèå ñ Èðàí. Íåãîâàòà àäìèíèñòðàöèÿ ïðîâåæäàøå áåçêîìïðîìèñíî òâúðäà ïîëèòèêà ñïðÿìî Èðàí è àêî ñïå÷åëè, Òðúìï âåðîÿòíî ùå ÿ âúçîáíîâè. Íå èçêëþ÷âàì Âàøèíãòîí äà çàëîæè äîðè íà îïèò çà ñìÿíà íà ðåæèìà â Òåõåðàí. Íåùî ïîâå÷å, åäíà îò îñíîâíèòå âúíøíîïîëèòè÷åñêè öåëè íà âñÿêà àìåðèêàíñêà àäìèíèñòðàöèÿ ùå áúäå äà íàñúð÷è óñòàíîâÿâàíåòî íà äèïëîìàòè÷åñêè îòíîøåíèÿ ìåæäó Èçðàåë è Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ, êîåòî èðàíöèòå ñå îïèòâàò äà ïðåäîòâðàòÿò ïî âñè÷êè âúçìîæíè íà÷èíè.

Èçðàåë âå÷å âîäè àêòèâíà ïðîïàãàíäíà êàìïàíèÿ â Èðàí, êîÿòî î÷åâèäíî èìà çà öåë äà ðàçêëàòè óñòîèòå íà ðåæèìà â Èñëÿìñêàòà ðåïóáëèêà. Ìîæå áè íàé-âèäíàòà ôèãóðà â èðàíñêàòà îïîçèöèÿ - ïðèíö Ðåçà Ïåõëàâè - ñúùî å ìíîãî àêòèâåí íàïîñëåäúê. Ïðè óïðàâëåíèåòî íà Òðúìï ñìÿíàòà íà ðåæèìà ìîæå è äà ñå ïðåâúðíå â ïîëèòèêà íà Âàøèíãòîí.

Â òàêúâ ñëó÷àé îãðàíè÷àâàíåòî íà âîåííîòî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ Èðàí è íåãîâèòå ñúþçíèöè ìîæå äà ñå îêàæå öåíàòà, êîÿòî Ïóòèí ùå áúäå ãîòîâ äà ïëàòè çà ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ â Óêðàéíà ïðè áëàãîïðèÿòíè çà Ðóñèÿ óñëîâèÿ. Âåðîÿòíîñòòà òîâà äà ñå ñëó÷è äíåñ å ìàëêà, íî ÿ èìà. Îñâåí òîâà, àêî Âàøèíãòîí çàëîæè íà ñâàëÿíåòî íà èðàíñêèÿ ðåæèì, Êðåìúë ñúñ ñèãóðíîñò íÿìà äà èñêà îòêðèòî äà çàñòàíå íà ñòðàíàòà íà Òåõåðàí.

Ùå áúäå ëè îòïðàâåíî ïðåäëîæåíèå çà "ðàçìÿíà íà Óêðàéíà çà Èðàí"? Àêî äà, îò êîãî? È êàêâî ùå êàæàò â òàêúâ ñëó÷àé àìåðèêàíñêèòå ñåíàòîðè è åâðîïåéñêèòå ñúþçíèöè îò ÍÀÒÎ? Ñåãà íèêîé íå ìîæå äà îòãîâîðè íà òåçè âúïðîñè. Íî å ÿñíî, ÷å çà ðóñêèÿ ðåæèì Óêðàéíà å ìíîãî ïî-âàæíà îò ñúäáàòà íà àÿòîëàõ Õàìåíåé è îò âñè÷êè ïðèâèäíî âàæíè ïîëèòè÷åñêè âðúçêè ñúñ ñòðàíèòå îò "ãëîáàëíèÿ Þã".

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Àëåêñàíäúð Ïîïîâ

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Îùå ïî òåìàòà: èðàíïóòèíõàìåíåé
Îùå îò Çà äà ñå ðàçáèðàìå
Ñàìîñàáîòèðàòå ëè âðúçêàòà ñè? 5 çíàêà, ÷å ãî ïðàâèòå
Îùå îò Ñâÿò
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Êóêó ïðåäè 2 ìèíóòè
Åäèíñòâåíàòà ñòðàíà â ñâåòà íà êîÿòî ïðåçèäåíòà íå ñìåå äà ïúòóâà äî Ë.Àìåðèêà,ñïîðòèñòèòå íÿìàò ïðàâî äî èãðàÿò ïîä ñîáñòâåí ôëàã, àðìèÿòà ñå ìîëè íà Ñ.Êîðåÿ çà âîéíèöè,ñúùèòå ñå ìîëÿò è íà Èðàí çà îðúæèå.Ãîñïîäè,ñïðè äà ñå øåãóâàø!
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Ïþòèí ïðåäè 6 ìèíóòè
e Öèîíèñò!
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Àíîíèìåí ïðåäè 9 ìèíóòè
Äîðè çà ïðèðîäàòà å âðåäåí!
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Californication ïðåäè 13 ìèíóòè
êàï*òêèí çàñëóæàâà äà õâúðëè òîïà â àäñêè ìúêè!
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Áàéäúí ïðåäè 16 ìèíóòè
Ðóñèÿ îáè÷à äà ÿ îáëàäàâàò áàâíî.
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Àíîíèìåí ïðåäè 20 ìèíóòè
Íàé-ãíóñíàòà òâàð,ñúùåñòâóâàëà íà çåìÿòà!
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àíîíèìåí êåëåø ïðåäè 21 ìèíóòè
Àáå íå ìîæå äà ìó ñå îòðå÷å íà Âîâàòà òðóäà,÷å áàÿ ðóñêè ìàéêè ðàçïëàêà ñ òàçè âîéíà:):):)
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Ãîëÿìàòà ëþáîâ ïðåäè 24 ìèíóòè
ÑÀÙ íèêîãà íÿìà äà èçîñòàâÿò Èçðàåë, Èçðàåë å ãîëÿìàòà ëþáîâ çà ÑÀÙ, à Óêðàéíà - Óêðàéíà å ïðîñòî æåíà ñ ïîíèæåíà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò, îò òåçè êîèòî ñå èçïîëçâàò ñàìî çà îïðåäåëåíè óñëóãè.
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ÑÏÐÀÂÊÀ ïðåäè 24 ìèíóòè
ÏÓÒÈÍ,ÍÅ ÃÎ ÊÎÌÅÍÒÈÐÀÉÒÅ.ÌÍÎÃÎ ÑÒÅ ÌÀËÊÈ ! ÒÎÇÈ ×ÎÂÅÊ Å Ñ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊ ÐÅÉÒÈÍÃ Â ÖßË ÑÂßÒ.ÍÀÏÐÀÂÈ ÐÓÑÈß ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÒÀ ÑÈËÍÀ È ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀ ÑÒÐÀÍÀ Â ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÂÑßÊÀ ÎÁËÀÑÒ ! À ÇÀÃËÀÂÈÅÒÎ ÂÈ ÏÎÊÀÇÂÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀ ÎÙÅÒÅÍÎÑÒ ! ÑÐÀÌ !
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Àíîíèìåí ïðåäè 26 ìèíóòè
Ðóñèÿ ïðåäóïðåäè Èçðàåë äîðè äà íå ïîìèñëÿ äà àòàêóâà èðàíñêè ÿäðåíè ñúîðúæåíèÿ. "Ìíîãîêðàòíî ïðåäóïðåäèõìå è ïðîäúëæàâàìå äà ïðåäóïðåæäàâàìå Èçðàåë äîðè äà íå îáìèñëÿ õèïîòåòè÷íàòà âúçìîæíîñò çà óäàðè ïî èðàíñêè ÿäðåíè ñúîðúæåíèÿ è èíôðàñòðóêòóðà. Òîâà áè áèëî êàòàñòðîôàëíî ðàçâèòèå è êàòåãîðè÷íî îòðè÷àíå íà âñè÷êè ñúùåñòâóâàùè ïðèíöèïè â îáëàñòòà íà ãàðàíòèðàíåòî íà ÿäðåíàòà ñèãóðíîñò", çàìåñòíèê-ìèíèñòúð íà âúíøíèòå ðàáîòè Ñåðãåé Ðÿáêîâ.
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Àíîíèìåí ïðåäè 27 ìèíóòè
Íîâèÿò ïðåçèäåíò ùå áúäå Êàìàëà, òàêà ÷å ñïîêîèíî êóïóâàéòå àêöèè íà ôèðìè êîèòî ùå ñå îáëàãîäåòåëñòâàò îò òîçè ôàêò. Ïðèêàçêèòå ÷å Òðúìï èìà øàíñ ñà çà ïëåáñà.
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Ïóòèí÷î ïðåäè 27 ìèíóòè
íÿìà ïîëåçåí õîä!Âñè÷êè ùå ïîæåðòâà!
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Äî Òðè ïðåäè 31 ìèíóòè
Ïóòèí êîãàòî çàïî÷íà,Çåëåíñêè èãðàåøå â ñàïóíêè!
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Áëàãîé ïðåäè 32 ìèíóòè
Íÿìà è äà ìó ìèãíå îêîòî. Òîé ñè å ïðåäàòåë. Àêî áåøå ìúæ, ôàìèëèÿòà ìó ùåøå äà áúäå Ìóòèí, àìà òúé êàòî å æåíñêè ïîëîâ îðãàí, íîñè ôàìèëèÿòà Ïóòèí.
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Àíîíèìåí ïðåäè 32 ìèíóòè
È Ñ.Êîðåÿ !
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Òðè ïîëîæåíèÿ ïðåäè 35 ìèíóòè
1) Çåëåíñêè íå òðÿáâàøå äà çàïî÷âà âîéíàòà. 2) Âîéíàòà áåøå ïðîâîêèðàíà îò ÑÀÙ è Áàéäúí èçïîëçâàéêè Áîðèñ Äæîíñúí ñëåä ïðåãîâîðèòå â Èñòàíáóë. 3) Âîéíàòà å çàãóáåíà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 36 ìèíóòè
Ïóòèí å íàé-óâàæàâàíèÿò ÷îâåê â ñâåòà, íÿìà äî ñåãà â öÿëàòà ÷îâåøêà èñòîðèÿ òàêàâà ëè÷íîñò êîÿòî íàâñÿêúäå äà å óâàæàâàíà, âúâ âñè÷êè ÷àñòè íà ñâåòà. Êàêâèòî è âåëèêè ëè÷íîñòè äà å èìàëî â èñòîðèÿòà êîèòî ñà èãðàëè âàæíà ðîëÿ, òî òÿ íå å áèëà ñâåòîâíà, âèíàãè ëîêàëíà.
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Àäà íà ÷åáóðàøêèòå ïðåäè 37 ìèíóòè
Äî 72. Ìäà, äðóãî ñè å òàêñèìåòðîâ øîôüîð äà áúäå ïðåçèäåíò.....
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Àíîíèìåí ïðåäè 38 ìèíóòè
Äî Êâî ìðúíêàòå áå - å êàê áå, ðóñîôèëèòå ùå îñòàíàò òÿõ óìíàòà ðàäèàöèÿ íÿìà äà ãè çàêà÷à. Ùå îñòàíàò ñàìè íà çåìÿòà è ùå ñè ãðóõòÿò çàåäíî ùàñòëèâè è ùå ðèñóâàò ãðîçíè ðèñóíêè ïî ïåùåðèòå
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ñàìî êðúãëè èäèîòè ïðåäè 40 ìèíóòè
Ìîãàò äà ñè ïîìèñëÿò, ÷å åäèí ñòåíä-úï êîìèê, êîéòî öÿë æèâîò å ðàáîòèë âúâ âàðèåòåòíè ïðîãðàìè ìîæå äà áúäå ïðåçèäåíò. Âñå åäíî â Ðóñèÿ ïðåçèäåíò äà ñòàíå Ãàðèê Õàðëàìîâ, âïðî÷åì èìà êëèï â èíòåðíåò îò ïðåäè ãîäèíè êàê Õàðëàìîâ îòèâà ïðè Ïóòèí è ñå ïðåäëàãà çà ïðåçèäåíò.
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Âèæ âñè÷êè

Investor

Ïðåãðÿâàùàòà èêîíîìèêà îñèãóðÿâà âúçõîäÿù òëàñúê çà àêöèèòå â ÑÀÙ
Èñêà ëè íàèñòèíà Óêðàéíà äà ðàçïîëàãà ñ ÿäðåíî îðúæèå?

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Èçðàåëñêè óäàð îòíå æèâîòà íà ÷åòèðèìà äóøè, ñðåä êîèòî è êìåò íà ëèâàíñêè ãðàä
Ìåêñèêî çàäúðæà ðåêîðäíèòå 8,4 òîíà íàðêîòèöè ïðè îïåðàöèÿ

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VW, BMW è Mercedes äèøàò ïðàõà íà êèòàéñêèòå åëåêòðîìîáèëè
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