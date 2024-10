Тропическата буря Трами сее смърт във Филипините

Тропическата буря Трами уби най-малко 26 души и принуди повече от 150 000 да напуснат домовете си във Филипините, съобщиха официални лица, цитирани от Ройтерс. Трами, известна на местно ниво като силна тропическа буря Кристин, изсипа силен до проливен дъжд върху главния остров Лусон, предизвиквайки широко разпространени наводнения и свлачища.

С максимални постоянни ветрове от 95 км/ч (59 мили/ч) бурята се движеше на запад през планинския северен район на Кордилера към Южнокитайско море, каза държавната метеорологична агенция в метеорологичния си бюлетин от 11 часа сутринта (03:00 GMT).

Tropical Storm Trami drenched the Philippines with torrential rain on Wednesday, causing widespread flooding and forcing thousands of people to evacuate from their homes. https://t.co/6H32ftLsbb pic.twitter.com/gFsK7ONG7r

Държавната метеорологична агенция предупреди за обилни до интензивни валежи, наводнения, свлачища и бурни вълни за някои северни провинции.

Повечето от смъртните случаи от бурята през последните няколко дни се дължат на удавяне и свлачища в централния регион Бикол, включително град Нага, където беше съобщено за 14 загинали в четвъртък, казаха официални лица.

In the Philippines, at least 23 people have been killed, as Tropical Storm Trami made its way towards the country. Trami made landfall on northern Philippines' Luzon island in the early hours of Thursday. Over 32000 residents have been forced to flee their homes. #Planetmatters pic.twitter.com/USOpQL9jGF