Бруно Марс с три награди "Имидж"

Американската национална асоциация за съдействие на напредъка на цветнокожите (NAACP) връчи наградите "Имидж". Отличията бяха раздадени за 49-ти път на церемония в Пасадена, Калифорния, в Деня на Мартин Лутър Кинг, като водещ беше актьорът Антъни Андерсън.

За шоумен на годината беше обявена 45-годишната режисьорка Ава Дюверней, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. От сцената тя приветства други чернокожи творци, сред които Шонда Раймс и Райън Куглър: "Сега е нашето време. "Изживейте мечтата си", както би казал Мартин Лутър Кинг, чиято годишнина от рождението отбелязваме днес".

Ава Дюверней Снимка: Rеuters

В категорията за най-добър филм беше отличена комедията "Момичета на път" с участието на Реджина Хол, Тифани Хадиш, Куин Латифа и Джейда Пинкет Смит. Наградите за режисура и сценарий бяха присъдени на Джордан Пийл за хоръра "Бягай!" А за най-добър актьор в игрален филм беше обявен Даниел Калуя за същата лента.

Призът за най-добра актриса в игрален филм получи Октейвия Спенсър за "Надарена". Отличията за най-добър актьор и актриса в поддържащи роли бяха присъдени съответно на Идрис Елба за "Тор: Рагнарок" и Тифани Хадиш за "Момичета на път". Елба получи и награда за най-добър актьор в телевизионен филм/лимитиран сериал за изпълнението си в "Съпротива".

В тв категории за най-добра драма беше обявен сериалът "Власт", а за най-добра комедия - "Чернеещ". Омари Хадуик спечели приза за най-добър актьор в тв драма за "Власт". В съответната категория при жените беше отличена Тараджи П. Хенсън за "Империя".

Сериалът "Чернеещ" донесе отличията за най-добър актьор в тв комедия и най-добра актриса в тв комедия съответно на Антъни Андерсън и Трейси Елис Рос. В категориите за музика Бруно Марс спечели три награди, сред които за най-добър изпълнител. За най-добра изпълнителка беше обявена Мери Джей Блайдж. С приз за музикален пробив беше удостоена певицата Сиза.

Кендрик Ламар грабна отличията в категориите за най-добър албум за "DAMN", най-добра съвременна песен за "HUMBLE" и за музикално сътрудничество съвместно с Риана.

С почетен приз за професионална и филантропска дейност, присъждан от президента и главен изпълнителен директор на Национална асоциация за съдействие на напредъка на цветнокожите, беше удостоен актьорът Дани Глоувър.

Един от запомнящите се моменти на вечерта беше изпълнението на певицата Андра Дей и рапъра Комън на съвместното им парче "Stand Up for Something", което изправи публиката на крака.