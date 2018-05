Радинела Бусерска: Журналистът – воин на истината!

Снимка: Bulgaria On Air 1 2345

Вече почти 8 години Радинела Бусерска е част от екипа на Bulgaria ON AIR. Тя информира зрителите пред малкия екран за най-важните новини от страната и света в емисиите на Новините ON AIR. Преди това работи в БНТ в продължение на 20 години. Безспорен факт е, че малкият екран е този, който я прави популярна. Но малцина знаят, че тя е опитала и от актьорския занаят, защото сцената я привлича от най-ранна детска възраст. А отношението на Радинела към книгите и френската литература са неизменна част от живота й. Бусерска е майка на вече пораснало момиче, което носи нейното име. Защо дъщеря й е кръстена на нея, какво си спомня от ролите и първата си среща с камерата – това споделя Радинела пред Dnes.bg.

Преди телевизията

"На 18 години започнах да кандидатствам във ВИТИЗ... - връща се назад във времето Радинела Бусерска. - Мама ми е разказвала, че още 3-4-годишна щом съм видела сцена, веднага съм се качвала. Качвала съм се и на масата у нас, за да рецитирам мои измислени стихчета. А всяка година, като сме били на почивка на "Св. Константин и Елена", тогава "Дружба", след вечеря съм изчезвала. Но мама и татко са знаели къде отивам - на дансинга, при оркестъра, за да танцувам. Помня, че правех и куклени театри на приятелките си...

Радинела кандидатствала 4-5 години във ВИТИЗ, но все я късали. За добро или лошо не била от връзкарите. По онова време обаче съществува член 13, който е за "изключителни дарования". И на някои от туровете присъстват и режисьори, които преценяват, че кандидатът може да стъпи на сцената, макар журито да го отхвърля. И благодарение на това, едва на 18 и половина години, тя вече има роли в силистренския театър. Режисьорът Стефан Стайчев я избира. Една от първите изяви на тв водещата е любимата на цар Симеон от "Златният век". Дори три пъти гастролира тази постановка в Народния театър. "Помня, че имах един покъртителен монолог, и където и да сме играли този спектакъл, на него публиката винаги прекъсваше играта ни с аплодисменти" - спомня си Бусерска, която е изживяла възможността да бъде и в хасковския театър при Георги Черкелов. След като взима решение да продължи по друг път, Бусерска учи българска филология, а като втора специалност и журналистика. На третата година я разпределят в БНТ, където прави първите си стъпки като телевизионер.

Спомен от първия допир с телевизията

"Помня, че бях уплашена като заек, когато за първи път прекрачих прага на националната телевизия. Преди това курсовият ми ръководител Теодора Петрова ме попита къде да ме разпредели. Казах в радиото, но тя беше категорична, че трябва да съм в телевизията. Избрах да бъда в секция "Новини". Влязох в тогавашната втора програма, по-късно Нери Терзиева създаде Ефир 2. В началото се учех, превеждах от френски език за международните новини, месец поработих като репортер в Министерския съвет. Но най-интересни ми бяха социалните теми и гледах да избягам от политиката. След по-малко от година, по едно и също време Нери ми предложа да водя новините, а Асен Агов, който беше директор на телевизията, ми предложи да водя централната емисия "По света и у нас". И аз като една истинска Везна, мислих една седмица и избрах новините на Ефир 2. И не съжалявам. Бяхме страхотен екип. Помня как Нери Терзиева ми лисна в краката канче с вода преди началото на първата ми емисия. А след като свърши, ме попита как се чувствам. Чувствах се сякаш летя и плувам, а аз обичам да плувам. Още с прохождането си като новинар на малкия екран се чувствах добре и си пожелах взаимна любов със зрителя. Мисля, че вече 25 години е така.

Разбира се имаше турболенции. Няколко пъти съм сваляна от ефир по онова време и никога с официален, професионален мотив. Бях набеждавана, че съм привърженик на синята идея, защото отказах да прочета хвърчащ лист, изпратен от пресцентъра на тогавашния Министерски съвет - Жан Виденов беше премиер. Свалиха ме от екран за известно време", спомня си журналистката. Но е благодарна, че е минала през какво ли не, защото припознава живота като училище, а случилото се в работата й като проверка дали е подходяща за професията. Колкото и идеалистично да звучи, тя смята изживяното за реалистичен подход към живота. За нея журналистът трябва да е воин на истината, в което е категорична, че няма нищо наивно. "Ако един журналист не е почтен към зрителя, не служи на него, а на конунктюрата, той просто не е избрал правилната професия - заявява Радинела. - Аз не искам нищо повече от журналистиката, от това, което тя изисква от мен... Професия, в която съм влюбена!"

Bulgaria ON AIR – предизвикателството, което се превръща в дом

Радинела не крие, че е търсила промяна и нова провокация, присъединявайки се към екипа на Новините ON AIR по Bulgaria ON AIR. Признава, че е рискувала, защото се впуснала в нещо ново, без да има гаранции зад себе си. Впоследствие това предизвикателство се превръща в неин дом, където вече близо 8 години е водеща на Новините. И признава, че е щастлива, защото работи с чудесен екип от професионалисти. Тя става част от Bulgaria ON AIR от самия старт на телевизията. И обяснява избора си така: "Не само слушам сърцето си, но го слушам, когато съм изправена на кръстопът. Имам изумителна интуиция, тъй като много се интересувам от всичко, което е над материалния пласт. Вярвам, което доказах и на себе си, че ако човек внимателно слуша вътрешния си глас, особено сутрин, когато е на границата между реалността и сънищата, интуицията, подсъзнанието, може да нашепва страхотно прозрение. Така избрах новото начало" - категорична е Бусерска, за която новините на Bulgaria ON AIR са едни от най-балансираните и обективните. Тези, които винаги намират време и за нещо положително, което да напомни, че има и добри примери, които трябва да се показват.

Известността

В началото за Радинела известността е сладка и омайваща. Но идва момент, в който дръпва на себе си строго слово, че дори за секунда не бива да си въобразява, че е звезда. "Аз съм една публична, разпознаваема личност и нищо друго. Живея нормален живот и звездеенето е много смешно. Така че още в самото начало си дадох сметка, че всичко идва от професията и се опитах да помагам на хора и каузи, когато имам възможност. И нищо друго" - казва тя.

Със социална насоченост са и филмите, които прави. Първият - "Молитвата", който разказва за наркозависимите деца, получава наградата на СБЖ за най-добър филм на годината. Другият й филм е за дом за изоставени деца, третият - за бездомните дечица по улиците на София. "Да помагам - това е, което ме прави щастлива... Емпатичен човек съм. Може би на моменти това малко ми пречи, но може би ме прави и добър човек, който се опитва да помага. Не мога да гледам чуждото страдание... Разбира се, животът е пълен с такова, но смятам, че когато човек помага на едно същество, помага на целия свят. Нека да се опитваме поне това да правим" - откровена е Радинела.

Отговорността да си родител

Журналистката е майка на вече пораснало момиче, което носи нейното име, което не е плод на суетата й, а изрично изискване и молба на бащата на 30-годишната млада жена. Радинела е зодия Козирог, която малко приземява майка си - Везна.

"Казвам на дъщеря си, че е моята волна птица, защото в съвсем ранните й години, я научих да лети с широко разперени криле, макар че тя има изключително чувство за свободолюбие - казва Радинела. - Аз съм я теглила малко повече към духовното, тя мен - към земното и двете много се допълваме. Говорим си за нещата от живота - понякога темите ни са много дълбоки, философски, друг път обсъждаме покупките, които сме направили, прочетени книги, филми, които сме гледали заедно или поотделно, тъй като не живеем заедно... Тя е изключителен млад човек! Ако с нещо съм горда и най-щастлива, е с дъщеря ми и с това, че съм добра майка."

За красотата на влюбената жена

Според Радинела "влюбената жена е най-красива". Но както спокойно говори за любовта, прави пауза, замисляйки се: "... Любовта между родител и дете, между партньори, приятели, алтруистичната, е нещо, което дава смисъл на живота. Без любов животът губи основния си смисъл. Почти няма песен, филм, книга, в които да не се говори за любов в най-различни измерения... Аз трудно се влюбвам и не обиквам лесно! Не знам защо трудно си давам сърцето, но като го дам, е завинаги... Затова не съм била и не мога да имам паралелна връзка, когато съм с някого. Не че има нещо лошо в това, всеки избира с кого и как да живее. Моите любови винаги са били големи и дълги връзки, в които аз съм си давала сърцето, получавала съм много любов и съм била много предана. Ако реша да напусна мъжа, той е първият, който разбира това. Честна съм в чувствата. Абсолютен оксиморон е любовта, която не е съпътствана с моногамия. Но, пак казвам, че това не означава, че няма и друг тип любов, която предполага една по-отворена връзка. При мен това не може да се случи. Никога не съм изневерявала, а на мен и да са ми изневерявали, аз не съм разбрала. Винаги съм търсила подобни на моите качества и в партньора. Мисля, че истинската, голямата любов не предполага да има трети човек - тогава тя е нещо друго".

Лицето - душата на човек

Физиогномика е наука, според която можеш да "прочетеш" всичко по едно човешко лице. Отрицателни и положителни емоции карат лицата ни да изглеждат по определен начин - смята Радинела. Когато дълго време сме в период на гняв, ярост, лицето започва да говори на езика на тези чувства. И обратното - ако човек култивира повече любов, лицето става друго. Затова Коко Шанел казва: "До 25 години жената има лицето, което природата й е дала, а след 25 - лицето, което тя заслужава."

"Някои разбират това по доста повърхностен начин - смята Радинела. - А тя (б.р. Коко Шанел) е имала предвид всички онези качества, които ние градим в себе си - къде неволно и къде съвсем съзнателно. Силата на мисълта е божествено оръжие, което ние, хората, имаме. Някои го правят интуитивно, други четат специализирана литература, към която аз съм направо пристрастена. Тези практики наистина действат. Имала съм много тежки периоди, като всеки нормален човек, в които съм се чудела точно като Барон Мюнхаузен как да се хвана за косите и да се издърпам. Всеки има моменти на безпътица или по-скоро на кръстопът, но съм благодарна, че съм минала през тях. Няма грешка, има само опит, урок, който получаваш. Няма нищо лошо в грешката, тя е нашият учител."

За надграждането по пътя и най-скъпия комплимент

Журналистката е категорична, че търпението е качеството, което е успяла да надгради в себе си през годините. Когато била млада искала всичко тук и сега, а понякога дори не знаела точно какво. Постепенно се научила, че ако трябва хиляда стъпала да изкачи, трябва да започне от първото. "Научих си урока, че без усилие, без да съм дала душата и ума си, нищо не се получава. С хитринка не става..." - казва Радинела.

А относно ширещите се в пространството приказки за най-хубавото тв лице, визирайки това на Радинела Бусерска, тя благодари за оценката, но не се възгордява, защото за нея красотата е изключително субективно възприятие. Тя смята, че е по-важно зрителят да й има доверие и тя да изпълни мисията си като журналист.

"Водещият не е фотомодел” - категорична е червенокосата жена. И признава, че все пак, като всяка жена, обича да получава комплименти. „Най-приятният комплимент, който съм получавала е от недостижимия Тодор Колев. По онова време не го познавах и се чудех, докато вървях в един коридор на БНТ срещу него, дали да го спра. Поздравих го и преди да кажа друго, той ме изненада: "Знаете ли, какво? Вие сте като една картина, рисувана от Модиляни." Онемях...", разказва водещата на новини по Bulgaria ON AIR.

Борбата между доброто и лошото

В разрез с всички апокалиптични прогнози, че светът върви надолу, Радинела Бусерска вярва, че доброто на Земята е повече от лошото. И самата тя търси и подкрепя каузи, свързани с опазване на природата, с хуманитарна насоченост. "Доброто надмогва злото, колкото и на пръв поглед това да не изглежда така. Да, ужасно е - тероризъм, религиозна нетърпимост, насаждане на омраза към различния... Да не харесваш и да не приемаш различния във всеки един смисъл е глобален проблем. Но доброто ще надмогне онова тъмното, което изкушава човек да забрави, че в него стои божествената матрица и може да запази себе си, природата си, близките си" - е оптимистичната прогноза на лицето на Bulgaria ON AIR.