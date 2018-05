Йоана Драгнева на 32: Певицата общинар

На 23 май рожден ден празнува едно от популярните лица на съвременната българска поп музика Йоана Драгнева.

Родена през 1986 година в София, тя добива особена популярност с участието си в "Deep Zone Project", с които представя през 2008 година България на конкурса Евровизия с песента "DJ, Take Me Away".

В момента тя се изявява като солов изпълнител.

Ето най-интересното за популярната певица:

Любовта й към музиката не е случайна, защото родителите й също се занимават с музика. Майка й е преподавател в консерваторията, а баща й е китарист.

Завършва средно музикално училище "Любомир Пипков" с профил „ударни инструменти“, а след това продължава своето образование в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", където следва "ударни инструменти" и "поп и джаз пеене".

Освен музиката, телевизията е другото занимание за Йоана. Първите й изяви на сцената са в популярното през 90-те години предаване на БНТ „Бон-Бон“, където е водеща на предаването и солистка на едноименната група. След това участва и в други популярни предавания.

През 2008 година списание "Грация" я номинира за Жена на годината.

В момента Йоана Драгнева е общински съветник в Столична община от листата на ГЕРБ.

През годините Йоана Драгнева става част от множество социални инициативи. Тя е доброволец и съмишленик на Сдружение "Азбукари" и едно от лицата, които застават зад националната кампания "Вярвам в теб" за социална адаптация на деца със специални потребности.

Освен това и помага като музикотерапевт в Столичен общински дневен център за интеграция на инвалиди.