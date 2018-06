Никол Кидман на 51: Харесвана в киното и музиката

На днешния 20 юни рожден ден празнува холивудската актриса Никол Кидман. Родена през 1967 година в Хонолулу, Хаваи, тя започва своята кариера в киното през 1983 година.

За всичките тези години тя е носителка на награди "Оскар", "БАФТА", "Сатурн", "Сребърна мечка" и трикратна носителка на награда "Златен глобус".

Сред по-известните филми с нейно участие са "Смъртоносна тишина", "Моят живот", "Да умреш за...", "Батман завинаги", "Широко затворени очи", "Мулен Руж", "Другите", "Часовете", "Студена планина" и много други.

Ето няколко по-любопитни факти за Никол Кидман:

Родена е в Хаваите, но има двойно гражданство - американско и австралийско. Причината е, че родителите й са австралийци.

Още на 3 години талантът й на сцена е забелязан. Тогава я записват на балет и впечатлява всички.

Когато е на 17 започва работа като масажист, за да помогне за лечението на майка си, която е диагностицирана с рак на гърдата.

Освен с големите си роли и множество филмови награди, Никол Кидман получава и друго признание - на певица. Песента й Come What May с Еван Макгрегър достига до 27-о място в британските чартове. Песента й с Роби Уилямс Something Stupid пък получава световна известност.

Актрисата има 21-годишен брак с Том Круз, но двамата се разделят през 2001 г. В момента половинка й е Кейт Ърбан.

Има четири деца - две осиновени деца (момче и момиче) по време на брака ѝ с Том Круз и две биологични дъщери от втория ѝ брак с Кийт Ърбън.