Алкохол, наркотици... легендите, останали завинаги на 27

Те са изключително талантливи музиканти, записали завинаги имената си в музикалната история. Свързва ги още едно обстоятелство - всички загиват при трагични обстоятелства на 27-годишна възраст. "Дойче веле" припомня легендите от злочестия "Клуб 27".

Русият ангел от Стоунс

Той е намерен безжизнен на 3 юли 1969 г. в басейна на своето имение в Хартфилд, Съсекс. Тогава Брайън Джоунс, един от основателите на бандата “Ролинг Стоунс”, е само на 27 години. Открит е да лежи неподвижно на дъното на басейна си, а официалната причина за смъртта е "удавяне под влияние на алкохол и наркотици". Въпреки това слуховете, че музикантът е бил убит, продължават и до днес.

Магическата китара

Джими Хендрикс се пренася в небесните селения на 18 септември 1970 - също на 27 години. Според доклада от аутопсията, причина за смъртта е “вдишване на повръщано под влиянието на алкохол или упойващи вещества."

"Бялата негърка" и апокалиптикът от "Доорс"

Няколко седмици по-късно, на 4 октомври 1970 г., Джанис Джоплин също се присъединява към трагичния списък. Тя умира на 27 години от свръхдоза хероин. След 9 месеца, на 3 юли 1971, на онзи свят се пренася и 27-годишният Джим Морисън. Намерен е мъртъв в Парижкия си апартамент и тъй като разследващите не откриват следи от насилие, се предполага, че смъртта му е настъпила вследствие на сърдечен удар, неофициалната версия е употреба на наркотици.

Фронтменът на "Нирвана" и Ейми Уайнхаус

На 5 април 1994 г. фронтменът на "Нирвана" Кърт Кобейн сам слага край на живота си с един куршум в главата. И той е на 27 години, също както неповторимата Ейми Уайнхаус, открита бездиханна на 23 юли 2011 г. в Лондон. В тялото ѝ са констатирани 4,16 промила алкохол и наркотици.

Загадка няма - просто са злоупотребявали

Дотук списъкът с имена на известни поп и рок-музиканти, напуснали земния си път на крехката възраст от 27 години, наброява общо 45 души. Само няколко от тях са намерили смъртта си вследствие на заболяване, а причините за кончината на останалите варират от самоубийство до най-разнообразни инциденти. Днес всички те са членове на прочутия и мистериозен "Клуб 27". Съществуват многобройни теории и конспирации защо именно на тази възраст умират редица известни личности. Засега най-логичното и разумно обяснение остава твърдението, че 27 е пределната възраст, до която организмът може да издържи, ако е подложен на систематично прекаляване с алкохол и наркотици.

"Легендите никога не умират"

Тази година сред акцентите в програмата на музикалните фестивали в Германия е именно спектакълът "Легендите никога не умират", който след Цюрих и други европейски градове, ще бъде представен и в Кьолн. Режисьорът Тоби Гуу е автор на концепцията, в която 13 музиканти влизат в образите на Джими Хендрикс, Кърт Кобейн, Джанис Джоплин, Брайън Джонсън, Джим Морисън и Ейми Уайнхаус.

С това грандиозно шоу авторите се стремят да припомнят на публиката не с тъга, а с радост и съпричастие музиката на незабравимите личности от "Клуб 27". Феновете ще могат да чуят любимите си парчета, сред които "Paint it black" (Роулинг стоунс), "Voodoo Child" (Хендрикс), "Piece of my Heart" (Джоплин), "Smells Like Teen Spirit" (Нирвана) и "Back to Black "(Уайнхаус).