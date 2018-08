Шон Мендес на 20: Самоукият талант в поп музиката

На 8 август рожден ден празнува нашумелият поп певец Шон Мендес.

Роденият в Канада превец днес навършва 20 години, но музиката го завладява още от дете.

Научава се да свири на китара още на 13 години само като гледа клипове е YouTube. През 2013 година става популярен сред тийнейджърите и потребителите на вече недостъпното приложение Vine.

Първият си сингъл - Life of the party, издава през 2014 година, когато е едва на 16 години.



Ето и по-интересното за младият певец:

На 14 април 2015 г. Мендес пуска албума „Handwritten“ , който достига до номер едно в класацията Билборд.

През 2015 г. прави дует с Камила Кабейо, която по това време е част от момичешката група Fifth Harmony. Двамата издават сингъл - I know what you did last summer.

Шон Мендес посочва Джон Майер, Ед Ширън, Джъстин Тимбърлейк и Бруно Марс като изпълнители, които са повлияли на кариерния му път.