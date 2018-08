Кайли Дженър на 21 – най-богатата от клана Кардашян

На 10 август своя 21 рожден ден празнува Кайли Дженър. Най-малката сестра от клана Кардашиян-Дженър наскоро стана майка, а днес вече е и оценена на $1 млрд.

Моделът и риалити звездата придобива популярност с началото на реалити шоуто Keeping up with the Kardashians.

Когато шоуто започва да се излъчва през 2007 г. тя е една на 10 години и израства пред камерите и погледа на обществото.

Откакто е пълнолетна развива своя собствена модна линия и козметични продукти.

Тя е от най-влиятелните особни в социалните мрежи като Instagram.



Ето и най-интересното за нея:

Баща й, който вече се подвизава с женското име Кейтлин Дженър, е бившия олимпийски шампион Брус Дженър.

Има три полусесрти - Ким, Кортни и Клои. Сестра й Кендал е манекенка.

Като тийнейджърка Кайли ходи с рапъра Тайга, като връзката им е често критикувана заради възрастта на младата Дженър.

През есента на 2017 г. американските таблоиди започнаха да спекулират дали 20-годишната Дженър е бременна. На 1 февруари тази година звездата потвърди, че е станала майка на момиченце - Сторми. Тя публикува пост в Instagram в който обясни, че е искала бременността й да мине далеч от камерите и вниманието.

През юли месец 2018 г. списание "Forbes" определи Дженър като най-младият милиардер, натрупал сам състоянието си.