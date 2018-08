Изписаха Деми Ловато. Певицата бори зависимост!

Деми Ловато е изписана от болницата, след като бе приета по спешност вследствие на предозиране с хероин миналия месец.

Според близки на певицата, хеликоптер я е транспортирал от Cedars-Sinai Medical Center в неделя директно в рехабилитационен център, където тя прекара 30 дни.

Анонимните източници издадоха още пред TMZ, че чаровната брюнетка има строг план за възстановяване и борба със зависимостите си, който включва елиминиране на негативните хора в живота й.

Припомняме, че има неясноти около хоспитализирането на изпълнителката на Tell Me You Love Me. "Част от информацията, която бе разпространена, не е коректна, а семейството й моли да няма спекулации относно здравето й. Сега възстановяването на Деми е най-важното нещо", каза тогава неин говорител, цитиран от "Монитор".

Малко преди това самата певица призна, че е прекратила 6-годишния си период на трезвеност. Изповедта си тя направи като пусна песента Sober.

Ловато, която отмени всичките си концерти, заяви пред феновете си, че най-вероятно скоро няма да се върне на музикалната сцена.