Бербатов: Колата е малка, няма място за багаж!

Митко Бербатов се оплака в Instagram, че автомобилът му не е достатъчно просторен - разбира се, в кръга на шегата. Той качи видео, на което показва как пътува със семейството си и е сложил багажа на седалката до себе си.

"Само исках да ви покажа нещо. Когато имаш малка кола и няма достатъчно място, къде да сложиш багажа си? Точно до теб", казва бившия футболен национал на България.

На друго клипче той пък посочва, че когато имаш малки деца, не е необходимо да включваш радиото. Вижда се как едната му дъщеря слуша музика на слушалки и пее песента на American Authors - "Best Day Of My Life".

През изминалите дни той качваше много снимки в Instagram Stories от плажовете в Слънчев бряг - как играе футбол, как вози дъщерите си с колело и т.н.