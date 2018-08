Звездният ни рожденик: Бунтарката Деми Ловато

Деми Ловато, певицата и актрисата, която стресна почитателите си със здравословни проблеми през последните дни, днес празнува рожден ден.

Деми е родена на 20 август 1992 година в Албакърки, щата Ню Мексико, САЩ. Рожденото й име е Деметрия Девон Ловато.

Тя прави дебюта си като актриса в сериала Barney & Friends (2002-2004). През 2008 г. става известна покрай участието си във филма Camp Rock. През същата година издава своя дебютен студиен албум Don't Forget., който става номер 2 в Билборд 200 и е обявен за златен от Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка 5 месеца след премиерата му.

През 2009 г. записва втория си студиен албум Here We Go Again, който оглавява Билборд 200.

2010 година се оказва преломна за Деми. Тогава тя се срива психически заради емоционални проблеми, влиза в рехабилитационна клиника и слага край на актьорската си кариера. По-късно Деми ще признае за булимията си, за проблеми с наркотиците и биполярно разстройство, което я подтиква към самонараняване.

За състоянието й допринася и раздялата ѝ през 2010 г. с Джо Джонас от популярната бой банда Jonas Brothers.

Макар и всичко това да слага край на актьорската кариера на Ловато, музикалната й не е приключила. През 2011 година Деми се връща на сцената с третия си студиен албум Unbroken, а през 2012 г. се присъедини като съдия и ментор в американския The X Factor. През 2013 г. записва четвъртия си студиен албум Demi, предшестван от дебютния за албума сингъл Heart Attack.

Извън работата си в музикалната индустрия Деми участва в благотворителни дейности чрез различни организации, а освен това тя има и своя кампания Stay Strong. През 2013 година Ловато прави кавър на Moves like Jagger.

Наскоро Деми престоя в болница, а първоначалната информация за причините беше приемането на свръхдоза хероин. По-късно, когато певицата бе изписана, бе уточнено, че тя е припаднала заради комбинация от обезболяващи и наркотичният аналгетик фентанил.