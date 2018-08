Бикини, деколтета, цепки... Нaградите на MTV – кич!

Най-нашумялата рапърка в момента - Карди Би получи наградата за "най-добра песен на лятото" за "I like it" на музикалните награди на MTV.

25-годишната певица се появи за първи път на публично място след като роди дъщеричката си на 10 юли. Тя добави и още две статуетки.

Карди Би стъпи на червения килим в престижната нюйоркска зала Radio City Music Hall с рокля, която, въпреки дължината повече разкрива, отколкото скрива.

Тоалетът е с щедро деколте и цепка почти до ханша, но доколко гледката е сексапилна е спорно.

Иначе с най-престижната награда - видеоклип на годината ("Havana") си тръгна 21-годишната кубино-американска изпълнителка Кабело, която грабна и статуетката в категорията "най-добър изпълнител на годината".

Като голямо разочарование се счита представянето на съпружеския дует на певицата Бионсе и съпругът и Джей Зи. Техният клип "Apeshit" претендираше за отличия в осем категории, но получи само две статуетки в технически категории.

Наградата за най-добро поп видео отиде при Ариана Гранде за композицията "No Tears Left to Cry". В категорията за най-добро рок видео бяха отличени "Имаджин дрегънс" за клипа "Whatever It Takes". В категорията за хип-хоп видео победителка стана Ники Минаж с клипа "Chun Li".

На 3-часовата церемония беше отдадена почит на наскоро починалата Кралица на соул музиката Арета Франклин. Мадона, която чества своята 60-годишнина в деня на кончината на соул примата, заяви, че изпълнявайки акапелно хита на Франклин "You make me feel like a natural woman" по време на прослушване в Париж, е дебютирала музикалната й кариера. Кралицата на попа мина по червения килим в етно тоалет, явно повлияна от честването на юбилея си в Мароко.

Освен с раздадените награди, церемонията ще се запомни и с тоалетите на някои от звездите.

Кичът по червения килим определено властваше. Блек Чайна заложи на тоалет невидимка, под чийто ресни "блеснаха" белите й бикини. Ники Минаж и не изневери на стила си и позира пред фотографите по боди. Американската изпълнителка Амбър Роуз пък реши да привлече вниманието с визия от филм за възрастни. Към латексовото й костюмче бе прибавила и задължителния аксесоар - камшик. Гостувалата преди дни у нас Рита Ора също не остави много на въображението и също бе избрала рокля, която да разкрие какво бельо носи. Доста по-елегантна визия предложи моделът Шанина Шейк, а съчетано с фигурата й - сексапилът е налице. Дженифър Лопес пристигна за церемонията в семпла рокля, но по-късно на афтър партито прикова погледите с тоалет на Versace.