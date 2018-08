Дрейк пропусна наградите на MTV, посети момиче в болница

Дрейк не присъства на връчването на видео музикалните награди на MTV, тъй като се е занимавал с нещо по-благородно. Бил е в детска болница в Чикаго, където е направил изненадващо посещение на София Санчез.

Момиченцето е участвало в интернет предизвикателството "In My Feelings Challenge". То се състои в това, че феновете на Дрейк трябва танцуват на песента, която носи същото заглавие - "In My Feelings". Рапърът е видял клипчето на София и решил да я посети.

Във видеото, което е публикувано в официалния профил на болницата във Facebook, се вижда как 31-годишният певец казва: "Ти ме помоли да дойда и ето ме, тук съм. Радвам се да те видя". София била шокирана и отначало не знаела какво да каже.