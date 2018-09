Рита Ора с паник атаки от... срещи: Побърквам се!

Рита Ора призна, че мрази да ходи на срещи, защото това ѝ причинява тревожност и безпокойство. Изпълнителката на "Anywhere" заяви, че се чувства нервна, особено на първите срещи, когато трябва да се говорят само общи приказки и не толкова дълбоки неща.

Тя посочи, че не харесва и сайтовете и приложенията с цел запознанство.

"Срещите ме побъркват. Тревожа се доста. Не искам никакъв натиск. По-добре е да пийна малко. Просто ми се струва странно, затова малко питие е най-лесният начин да се отпусна", каза певицата пред "The Official Vodafone Big Top 40 with Marvin Humes".

27-годишната звезда призна, че доста често мъже се опитват да се свържат с нея в социалните мрежи и "да си опитат късмета".



