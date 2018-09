Сам Смит още не може да преживее бившия си

Сам Смит и актьорът от 13 Reasons Why, Брандън Флин, се разделиха в края на юни, но певецът още страда, пишат от The Times. Двамата бяха заедно в продължение на 9 месеца, а изпълнителят на "Stay With Me" проговори за първи път публично за раздялата сега.

"Все още се опитвам да разбера какво взех от тази връзка и какво означаваше тя за мен. Още ми е трудно", обясни Сам Смит.

Въпреки болката, той заяви, че може да каже само хубави неща за Брандън и го описва като "прекрасен".

"Всички мои връзки са свършвали по приятелски начин, без нищо лошо", коментира Сам.



