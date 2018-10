Стинг на 67: Легендата на рок музиката

На 2 октомври рожден ден празнува една от емблемите на съвременната рок музика – Стинг. Гордън Матю Томас Съмнър, както е пълното име на музиканта, е роден през 1951 година в Уолсенд, Великобритания.

В средата на 70-те година става популярен като лидер на групата „The Police“, а от 1984 г. прави самостоятелна кариера. В своя репертоар има редица хитове, сред които "Fields of Gold", "Desert Rose", "Shape of my heart", "Еnglishman in New York" и други.

Ето любопитни факти за живота и кариерата на обичания музикант:

Баща му дълги години работи в местната машиностроителна компания, а по-късно започва малък бизнес с магазинче за мляко. Майката на бъдещата звезда е фризьорка и медицинска сестра.

Гордън е най-голямото от общо 4 деца на семейството.

Първата работа на Гордън като младеж е била да разнася мляко рано сутрин, заедно със своя баща. По-късно той става и контрольор в градския транспорт в Нюкясъл.

Първата самостоятелна работа на Стинг е саундтрака към филма от 1982 "Brimstone and Treacle".

Член е на залата на славата на рока и има звезда на Холивудската алея на славата за постиженията и приноса си в областта на музиката.

Музикантът има 2 брака, от които има общо 6 деца – трима сина и три дъщери.

По образование той е учител и специалист по английска филология.

Стинг е любител на виното и дори има собствена изба, където произвежда божествената напитка.

В своята богата визитка има 16 награди "Грами", три награди "Брит" и още редица музикални отличия.

Дотолкова е свикнал с псевдонима си Стинг, че в интервю преди години признава, че не би се обърнал на улицата, ако някой го извика с рожденото му име Гордън.

Преди година музикантът изнесе голям концерт в софийската зала "Арена Армеец".