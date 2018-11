Кино звезди насърчават американците да гласуват

Брад Пит и Леонардо Ди Каприо се събраха пред камерата и извън снимачната площадка, за да агитират американците да гласуват на 6 ноември.

"Тези избори може би ще имат най-големите последствия до момента", споделя в клип на NowThis Ди Каприо.

В краткото видео Лео и Брад се фокусират върху важността на изборите и проблемите, които в момента са надвиснали над Америка.

"Държавните избори ще определят бъдещето на изменението на климата, реформата в правосъдието, финансирането на образованието, равенството между гейовете и лесбийките и дори способността ви да гласувате", казва Пит във видеото.

"Гласувайки, имате шанс да се вземе решение в коя посока ще тръгне нашата страна. Ние, избирателите, имаме властта да решаваме всичко това", добавя Ди Каприо.

„Ако в страната ви има по-ранно гласуване, гласувайте. Ако не, планирайте гласуване на 6 ноември. Гласът ви е важен, нека ви чуят", добавя Пит.

Освен двамата носители на Оскар, които снимат заедно лентата на Тарантино Once Upon a Time in Hollywood , NowThis е привлякла и Барак Обама, Америка Ферера, Алиша Кийс, Кели Роуланд и куп други звезди, които да призоват американците да гласуват на 6 ноември.