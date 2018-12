Новият албум на Аврил Лавин излиза на 15 февруари

Аврил Лавин разкри, че новият ѝ албум, "Head Above Water", ще излезе на 15 февруари 2019 г. Канадската певица не е издавала албум от 2013 г., тъй като беше диагностицирана с Лаймска болест и доста време се лекуваше.

"Толкова съм развълнувана, че най-накрая мога да споделя с вас, че моят нов албум ще излезе на 15 февруари 2019 г.", написа изпълнителката на "The Best Damn Thing" в Twitter.

Аврил пусна и втора песен от албума, която се нарича "Tell Me It's Over" и разказва за края на една връзка.

Песента "Head Above Water", която излезе през есента, пък описва борбата на 34-годишната пънкарка с болестта.