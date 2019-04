Селена Гомес и певецът Найъл Хоран може да са новата светска двойка. Слуховете, че бившият член на бой бандата One Direction и изпълнителката на "Kill Them With Kindness" са заедно, тръгнаха благодарение на социалните мрежи.

Журналистът Майк Вас написа в Twitter, че е забелязал, че те се държат като двойка по време на участие на шотландския певец Луис Капалди.

"Ако не халюцинирам, Селена и Найъл стоят на масата, която е близо до мен", написа журналистът. Това предизвика фурор в интернет и много фенове на двамата започнаха да питат в мрежата дали има нещо по-сериозно.