Криско на диета. Свали 12 кг, спря алкохола

Още един от популярните певци у нас се похвали, че се е вталил през последните седмици. Криско е олекнал с 12 кг с режим, който включва много тренировки и здравословно хранене.



Той ще влезе в новата си роля на татко съвсем скоро и видимо ще бъде в добра физическа форма, която ще му позволява да сменя памперси денонощно.



"Тежах близо 80 килограма, сега съм 68! От много време съм на здравословен режим. Не ям боклуци, рядко пия алкохол, спортувам. Никога не съм бил в по-добра форма", похвали се самият изпълнител в социалните мрежи.

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