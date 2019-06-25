Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Криско на диета. Свали 12 кг, спря алкохола

Певецът мина на здравословен режим
25 юни 2019 18:50, Екип на Tialoto.bg
20
Криско на диета. Свали 12 кг, спря алкохола
Снимка: архив, Булфото

Още един от популярните певци у нас се похвали, че се е вталил през последните седмици. Криско е олекнал с 12 кг с режим, който включва много тренировки и здравословно хранене.

Той ще влезе в новата си роля на татко съвсем скоро и видимо ще бъде в добра физическа форма, която ще му позволява да сменя памперси денонощно.

"Тежах близо 80 килограма, сега съм 68! От много време съм на здравословен режим. Не ям боклуци, рядко пия алкохол, спортувам. Никога не съм бил в по-добра форма", похвали се самият изпълнител в социалните мрежи.

Вижте още за звездите в Tialoto.bg

По публикацията работи: Екип на Tialoto.bg

20
Още по темата: диетаКриско
Още от
Още от Звезди
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
16
0
 
10
 
! Отговори
:) преди 9 месеца
Този не е певец а рецитатор на пошли текстчета.
15
0
 
9
 
! Отговори
asdf преди 9 месеца
А пикото и белото спрял ли ги е?!
14
0
 
8
 
! Отговори
D преди 9 месеца
Страхотна новина. Днес денят ми започва завидно добре.
13
0
 
6
 
! Отговори
petarziz преди 9 месеца
може да не ви се вярва но дълги години страдах от високо кръвно въпреки че любителски спортувах при височина 175 тежах 81 кг с диета и спорт успях да сваля килограмите сега вече от една година тежа 65 кг и нямам помен от високото кръвно чувствам се много жизнен така че за мене диетата за отслабване е почти уневирсалното лекарство за поне 80 процента от болестите
12
0
 
8
 
! Отговори
Аз преди 9 месеца
Минал е към безплатната метадонова програма...
11
0
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 9 месеца
А белото и амфета спрял ли е? Май не.
10
1
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 9 месеца
И от бялото се свалят килограми.
9
0
 
17
 
! Отговори
татко преди 9 месеца
"Той ще влезе в новата си роля на татко съвсем скоро и видимо ще бъде в добра физическа форма, която ще му позволява да сменя памперси денонощно."

Не знаех че трябва да правиш релеф във фитнеса за да сменяш памперси. Добре че са джурналята да ме светнат как стават нещата.
8
1
 
8
 
! Отговори
Пепи преди 9 месеца
Здравословно хранене и отслабване - глупости на ***.Трябва да се яде качествена храна с много енергия в нея за да отслабнеш.
7
2
 
8
 
! Отговори
а преди 9 месеца
Изключително симпатичен като човек, но слаб певец, нито един запомнящ се хит, честно казано.
6
2
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 9 месеца
Сега остава и белото да спре
5
0
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 9 месеца
Сега и жените ако спре, то това живот ли е..?
4
5
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 9 месеца
Един човек влиза във форма, когато минат поне 7 години, откакто е спрял даден порок.
3
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 9 месеца
Верно ли бе...
2
0
 
19
 
! Отговори
д-р Дрегер преди 9 месеца
Тоя ли беше, дето нощем тършуваше по чуждите хладилници?
1
2
 
28
 
! Отговори
Анонимен преди 9 месеца
Е той е 50кг с мокри гащи. Ся 40 ли е станал. Ако пусне и цици..
Виж всички

Investor

Коронавирусът ще промени света завинаги
Политическите и икономическите катаклизми, които пандемията отприщи, могат да продължат с поколения
Кризата прекъсна потока на емигрантски пари

BGONAIR

Помощи за семействата и за бизнеса, те обаче са недоволни
Уникална антивурсна кабина заработи в Центъра по хемодиализа в Бургас

BLOOMBERGTV

Защо цената на златото скоро може да достигне нов рекорд?
Икономисти прогнозират ръст в стойността на благородния метал до 1930 долара за тройунция
661 са случаите на коронавирус у нас

GOL

Иновация във футбола: В Русия раздават награди с дрон + ВИДЕО
От Зенит показаха креативност
Ибра по цял мач крещи и обижда съотборниците си

AUTOMEDIA

Как ще купуваме коли след 15 години?
Дизайнер на Mitsubishi нарисува суперкола на Mazda

TIALOTO

Меркурий в Овен – какво да очаквате? (1 част)
Заради коронавируса: Марая Кери тренира с ръкавици

PULS

Водещи специалисти със съвети към бъдещи и настоящи родители в условията на пандемията от COVID-19
Онлайн на живо на 13 април, от 14 часа в сайта на Puls.bg
Откажете се от лещите по време на пандемията или бъдете много внимателни!

AZ-JENATA

Секси прически пикси за всяка възраст (галерия)
Разнообразието на този великолепен стил
Трапезата на Лазаровден и Цветница

TEEN

3 зодии, които са много самотни
Вижте кои са те
5 модни тенденции за пролет/лято 2020
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2020 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2020 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio | Yandex.Metrica