Истина ли е? Кайли Дженър чака бебе?

В социалните мрежи се появиха слухове, че Кайли Дженър може отново да е бременна.

Феновете смятат, че Брус Дженър, баща на Кайли, който смени пола си, възприема се като жена и вече носи името Кейтлин Дженър, е направил това разкритие.

Кейтлин е намекнала това в предаването, в което участва - "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!". Кейтлин казала на другите участници в предаването: "Този декември вече ще имам 20 внуци".

Почитателите на клана Кардашян-Дженър се чудят за какво точно говори Дженър и кой очаква дете. Те изчисляват, че Кейтлин би трябвало да има само 16 внуци към момента.