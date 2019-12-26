Вокалът на Coldplay: Страхувах се, че съм гей!

Крис Мартин се страхувал, че може да се окаже гей. Той ходил в училище, което е само за момчета, когато бил по-малък. И признава, че доста време е размишлявал върху своято сексуалност.

Много от съучениците му казвали, че той определено е гей. Тогава той смятал, че е погрешно да бъдеш хомосексуален. Но в тийнейджърските години осъзнал, че това са само етикети и обяснил пред съучениците си, че дори да е гей, това няма значение.

"В училището вървях малко смешно и бях голям хомофоб. Казвах си, че ако съм гей, съм прецакан за вечни времена. Бях много изплашен", призна музикантът в интервю за списание "Rolling Stone".