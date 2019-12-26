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Вокалът на Coldplay: Страхувах се, че съм гей!

Ето какво призна Крис Мартин
26 дек 2019 17:30, Ивета Иванова
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Вокалът на Coldplay: Страхувах се, че съм гей!
Снимка: Reuters

Крис Мартин се страхувал, че може да се окаже гей. Той ходил в училище, което е само за момчета, когато бил по-малък. И признава, че доста време е размишлявал върху своято сексуалност.

Много от съучениците му казвали, че той определено е гей. Тогава той смятал, че е погрешно да бъдеш хомосексуален. Но в тийнейджърските години осъзнал, че това са само етикети и обяснил пред съучениците си, че дори да е гей, това няма значение.
 
"В училището вървях малко смешно и бях голям хомофоб. Казвах си, че ако съм гей, съм прецакан за вечни времена. Бях много изплашен", призна музикантът в интервю за списание "Rolling Stone".
 
По публикацията работи: Ивета Иванова

53
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Напиши коментар Коментари
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Рамзан Кадиров преди 3 месеца
Другарю Мартин, с такова обкръжение и с такъв занаят е само въпрос на време.
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Готино преди 3 месеца
Извода е, че е само малко гей при това от време на време..
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Див Петел преди 3 месеца
Колдплей са велики и не ми пука дали Крис Мартин се дърви от мъжки задник или от женски. Важат много и музиката е страхотна.
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Анонимен преди 3 месеца
До 36

Това което казваш е че идеята че сексуалната ориентация може да се промени е стара. Това не е много солиден довод, не знам дали разбираш? Това че нещо е старо като идея абсолютно не значи че е грешно само защото и преди хората са мислели така.

Лесбийството и гейовете най-често имат сексуална травма или тежки взаимоотношения с родителите си. Да, лекува се. Намери ми гей без тези събития в историята си - едва ли ще ти е лесно.
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XuTbP5bP преди 3 месеца
До Анонимен(36)
А ти какво твърдиш, че е половата дисфория? Биологичен факт?
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Анонимен преди 3 месеца
Тука все още има някакви кроманьони, които твърдят, че сексуалната ориентация и предпочитанията са нещо, което се лекувало. Леле, майко...
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АнонимеН преди 3 месеца
До ЧИТАТЕЛ

БРАВО 34 ! НАПИСА ГО ПЕРФЕКТНО!

ВСЕКИ КОЙТО Е НАД 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НАПЪЛНО ЗНАЕ ДОБРЕ С КАКВА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ Е!!
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ЧИТАТЕЛ преди 3 месеца
Ако не знаеш гей ли си или не, значи сигурно си гей.
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Анонимен преди 3 месеца
Уф за малко! Пфю!
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Сс преди 3 месеца
То няма какво да си признава. Пусни си за 1 мин. малко видео от техен концерт и венфнага ще ти се набие в погледа маниерите и движението му. Чист ***
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Анонимен преди 3 месеца
С това интервю дава такива разнопосочни сигнали, че не разбрах дали признава, че е гей или го отрича.
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Гого преди 3 месеца
Добре че уж се е усетил навреме
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Burzum преди 3 месеца
Чи тя цялата група е от гееве...пуснете си 1349 ако искате мъжка музика!
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Анонимен преди 3 месеца
Много са добри.
Група #1 заедно с Muse.
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69 преди 3 месеца
Хаха, а от третия път *** става ли се?
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Анонимен преди 3 месеца
Песните му са страхотни! Не ме брига дали е гей... Ще продължа да го слушам.
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ined преди 3 месеца
В началото се е страхувал, после свикнал и почнало да му харесва да прави гейски работи
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И аз така! преди 3 месеца
Една с три неща, един свещеник и един БКС се издирват. Череп, китка, крило, ахат, ставни кости, каманакът е безполезен! А някой ще има тежък инфаркт и инсулт! I WANT MY BAG!
SOMEBODY WILL HAVE A BAD DAY!
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Браво, юначе! преди 3 месеца
До Анонимен 21

Събра материал за греха на Онан...
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"Един миг невни преди 3 месеца
До Анонимен 18

После цял живот мъртъв."

подполковник Костов от КАТ.
123
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