Ванеса Брайънт: Коби, липсваш ми...

Ванеса Брайънт използва социалните мрежи, за да напише прочувствено послание за Свети Валентин до покойния си съпруг - Коби Брайънт.

Тя публикува видео, в което звучи песента на Лорин Хил "Tell him", предаде Bulgaria ON AIR.

"За моята вечна валентинка. Толкова те обичам, толкова ми липсваш на любимия ти празник. Целувки за теб и за Джиджи. Честит Свети Валентин, скъпи мои", написа тя в Instagram.



Легендата на НБА и 13-годишната му дъщеря Джиана, наричана Джиджи, загинаха в катастрофа с частния хеликоптер на спортиста, а с тях са пътували още 7 души. Нито един от тях не е оцелял.

Двамата бяха погребани на частна церемония.