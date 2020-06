ДжоДжо с изповед: Биех си инжекции срещу апетит

Певицата ДжоДжо разкри, че е спазвала много строга диета, за да свали килограми.

29-годишната звезда, която придоби световен успех с хита си "Leave (Get Out)", когато беше едва на 13 години, каза, че върху нея е имало голям натиск. Звукозаписната ѝ компания ѝ е наредила да отслабне, за да може да изглежда като истинска поп звезда.

"Когато бях на 18 години, спомням си, че бях накарана да отида в офиса на "Blackground" и президентът на лейбъла каза: "Ние просто искаме да изглеждаш колкото може по-здравословно", каза тя пред "UpRoxx".

А ДжоДжо отвърнала: "Та аз съм образец за здравословното. Изглеждам като здраво момиче, което яде, но е и активно... Мисля, че вие искате да стана кльощава".

Продуцентът заявил: "Не, не бих казал това".

Изпълнителката на "Too Little Too Late" признава, че това е повлияло лошо на самочувствието ѝ.

"Започнах да работя със специалист по хранене, който ми изготви диета само с 500 калории на ден. Биех си инжекции, които убиваха апетита. Казвах си, че трябва да изглеждам много слаба и може би тогава ще ми издадат албум. Казвах си, че може би съм толкова отвратителна, че никой не иска да ме гледа във видеоклипове", обясни ДжоДжо.