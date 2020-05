Адел пак изуми с драстично отслабнала фигура

Вече няколко пъти през миналата и тази година, Адел успя да изуми феновете си с фигурата си. В началото на годината излезе информация, че певицата е остлабнала с цели 45 килограма и много хора казват, че едвам разпознават звездата по снимки.

Сега тя отново изненада почитателите. На 5-и май Адел навърши 32 години и публикува снимка в Instagram, на която пак си личи, че певицата е отслабнала драстично.

Изпълнителката на "Someone Like You" е с къса черна рокля и черни токчета, позира пред къща и се е усмихнала широко. Вижда се, че има и специална украса за повода.

"Благодаря ви за любовта на рождения ми ден. Надявам се, че всички оставате в безопасност и нормални в този луд период", написа тя към кадъра.

Адел благодари специално на хората, които са на първа линия и рискуват живота си в борбата с коронавируса. "Вие наистина сте нашите ангели", каза тя.

Приятелите и феновете на звездата веднага я поздравиха за перфектната фигура и написаха, че са много изненадани. "Шегуваш ли се с мен", написа като коментар под снимката Криси Тейгън. "Изглеждаш невероятно", пише гримьорът Джеймс Чарлз.