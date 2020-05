Джесика Симпсън се изправи срещу Vogue

Джесика Симпсън няма да толерира обидите срещу тялото си, особено през 2020 година. Както много звезди, които присъстват на MET-gala всяка година, актрисата също нямаше търпение за събитието и през новото десетилетие. Първият понеделник от месец май обаче остана без пищните тоалети и червения килим заради пандемията от коронавирус.

Това не попречи на известните личности да покажат роклите си, които щяха да носят в музея Метрополитън. Симпсън не попадна сред тях, а вместо това тя беше обидена и ядосана от статия, написана от бивш дигитален редактор на списание Vogue. Както всички фенове знаят, именно модната библия и главният й редактор - Ана Уинтур, са организатори на MET-gala.

Сега става дума за Сали Сингър, която е написала статията "Only at the Met: An Oral History of the World's Most GLamorous Gala". В нея журналистката зачеква темата за гърдите на Симпсън, а не пише за модата, която се вижда на червения килим. През годината, за която Сингър говори, актрисата присъства на събитието с тогавашния си приятел Джон Майър.

