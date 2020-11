Селена Гомес влиза в ролята на алпинист

Селена Гомес се завръща на големия екран.

Вече е потвърдено каква ще е следващата филмова роля на звездата. От "The Hollywood Reporter" съобщават, че тя ще изиграе алпинистката Силвия Васкес-Лавадо.

Силвия Васкес-Лавадо е перуано-американски изследовател, алпинист, социален предприемач и технолог. През юни 2018 г. тя стана първата гей жена, завършила Седемте срещи на върха - изкачила най-високата планина на всеки континент. Тя е и първата перуанка, която е изкачила връх Еверест.

Все още не се знае кога точно ще излезе филма, но се смята, че сценарият ще е базиран на мемоарът на Васкес-Лавадо - "In the Shadow of the Mountain", който ще бъде публикуван през 2022 г., според "Variety".