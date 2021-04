Колаген, костен бульон... Какво пие Кортни Кардашян за перфектна форма?

През изминалия уикенд една от сестрите Кардашян – Кортни, събра най-близките, за да отпразнуват заедно 45-ия ѝ рожден ден. Всички от известната фамилия се изредиха да ѝ честитят и споделят общи снимки, но най-важното послание дойде от любимия ѝ Травис Баркър. В своята история в Instagram тя показа, че музикантът я изненадал, украсявайки дома ѝ с множество цветя.

"Лалетата и гардениите са моите любими цветя“, не скри вълнението си тя и изтъкна, че навсякъде мирише на нежните растения благодарение на нейното гадже.

Докато през 2020-а риалити звездата бе необвързана на рождения си ден, тази го сподели с барабаниста на Blink-182, който успя да впечатли цялото семейство с флоралния си подарък.

"Току-що влязох в най-великолепната аранжировка на цветя... Тя е толкова красива. Никога не съм виждала подобно нещо“, сподели Ким Кардашян в свое видео от купона. Тя нарече сестра си „арменска кралица“, показвайки как са изглеждали двете като малки.

Рожденичката показа, че е в перфектна форма, носейки къс бял топ и черен панталон с мрежа и ресни. А много американски издания припомнят, че зад стегнатото ѝ тяло се крият здравословно хранене и прием на разнообразие от витамини и минерали. За тях тя говори неведнъж в формата Keeping Up With the Kardashians, посочвайки, че те променят кожата, настроението и тонуса ѝ.

По думите на Кортни, тя има изчистен хранителен режим, който се стреми да спазва, но както всеки от нас, има и своите прегрешения. Важното за нея е да поддържа баланс.

На кои добавки разчита Кортни Кардашян?

1. Колаген

Риалити звездата посочва, че обикновено пие специален колаген на прах рано сутрин. „Правя го на гладно за максимална полза и така стартирам приема на протеин за деня. Това не само ми помага да се възстановя по-лесно от тренировките“, казва тя и уточнява, че забелязва положителна промяна при косата, кожата и ноктите, защото във въпросната добавка има още хиалуронова киселина и витамин С.





2. Костен бульон

Друг вид протеин, който Кардашян приема под формата на прах. Тя го консумира след тренировка.

"Това ми дава много енергия, за да тичам с децата си", добавя тя.

Източник: Tialoto.bg