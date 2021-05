"Приятели"-те умилиха феновете с ново селфи

Дългоочакваният нов епизод на "Приятели" най-накрая излиза на екран!

Събирането на шестимата актьори за специален нов епизод трябваше да се случи още през 2020 г., но беше отложено заради пандемята от коронавирус. Премиерата на "The One Where They Get Back Together,' Friends: The Reunion" ще се състои на 27 май по HBO Max, пишат от "Mirror".

Трябва да се има предвид, че главните актьори няма да влязат в иконичните си образи - Моника, Чандлър, Рейчъл, Рос, Фийби и Джоуи отново, а ще се появят като себе си - Кортни Кокс, Матю Пери, Дженифър Анистън, Дейвид Шуимър и Мат Лебланк, и ще разговарят.

В епизода ще има и доста звездни гости - Джъстин Бийбър, Лейди Гага, Кара Делевин, Дейвид Бекъм, Кит Харингтън, BTS, Синди Кроуфорд и др.

Все пак, някои от оригиналните декори са възстановени и ще видим актьроите в апартамента на Моника и Рейчъл, и в емблематичното кафене Central Perk.

Вече се появиха и първи снимки от заснемането на епизода, като селфи на шестимата главни актьори предизвика умиление сред феновете.