Бранджелина не могат да се разберат за децата

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По публикацията работи: Петя Славова
След като Анджелина Джоли обвини съпруга си в домашно насилие, 57-годишният актьор обвини 46-годишната си бивша половинка в „умишлено забавяне“ на съдебните дела за попечителството над общите им деца – 19-годишния Мадокс, 17-годишния Пакс, 16-годишната Захара, 15-годишната Шайло и 12-годишните близнаци Вивиан и Нокс.
С предварително решение Брад получи съвместно попечителство преди два месеца. Анджелина обаче категорично не е съгласна с този изход на делото. Тя кандидатства за еднолично попечителство още през 2016 г.
След като Анджелина Джоли обвини съпруга си в домашно насилие, 57-годишният актьор обвини 46-годишната си бивша половинка в „умишлено забавяне“ на съдебните дела за попечителството над общите им деца – 19-годишния Мадокс, 17-годишния Пакс, 16-годишната Захара, 15-годишната Шайло и 12-годишните близнаци Вивиан и Нокс.
С предварително решение Брад получи съвместно попечителство преди два месеца. Анджелина обаче категорично не е съгласна с този изход на делото. Тя кандидатства за еднолично попечителство още през 2016 г.
Източник: Tialoto.bg