Бранджелина не могат да се разберат за децата

След като Анджелина Джоли обвини съпруга си в домашно насилие, 57-годишният актьор обвини 46-годишната си бивша половинка в „умишлено забавяне“ на съдебните дела за попечителството над общите им деца – 19-годишния Мадокс, 17-годишния Пакс, 16-годишната Захара, 15-годишната Шайло и 12-годишните близнаци Вивиан и Нокс.

С предварително решение Брад получи съвместно попечителство преди два месеца. Анджелина обаче категорично не е съгласна с този изход на делото. Тя кандидатства за еднолично попечителство още през 2016 г.

След като Анджелина Джоли обвини съпруга си в домашно насилие, 57-годишният актьор обвини 46-годишната си бивша половинка в „умишлено забавяне“ на съдебните дела за попечителството над общите им деца – 19-годишния Мадокс, 17-годишния Пакс, 16-годишната Захара, 15-годишната Шайло и 12-годишните близнаци Вивиан и Нокс.

С предварително решение Брад получи съвместно попечителство преди два месеца. Анджелина обаче категорично не е съгласна с този изход на делото. Тя кандидатства за еднолично попечителство още през 2016 г.

Още за делото, свързано с попечителството на децата на бившата звездна двойка, ще откриете в материала на Tialoto.bg





Източник: Tialoto.bg