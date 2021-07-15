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Бранджелина не могат да се разберат за децата

Бившият на актрисата с нови обвинения
Обновена: 15 юли 2021 14:48 | 15 юли 2021 14:34, Петя Славова
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Бранджелина не могат да се разберат за децата
БГНЕС

След като Анджелина Джоли обвини съпруга си в домашно насилие, 57-годишният актьор обвини 46-годишната си бивша половинка в „умишлено забавяне“ на съдебните дела за попечителството над общите им деца – 19-годишния Мадокс, 17-годишния Пакс, 16-годишната Захара, 15-годишната Шайло и 12-годишните близнаци Вивиан и Нокс.

 
С предварително решение Брад получи съвместно попечителство преди два месеца. Анджелина обаче категорично не е съгласна с този изход на делото. Тя кандидатства за еднолично попечителство още през 2016 г.
 
След като Анджелина Джоли обвини съпруга си в домашно насилие, 57-годишният актьор обвини 46-годишната си бивша половинка в „умишлено забавяне“ на съдебните дела за попечителството над общите им деца – 19-годишния Мадокс, 17-годишния Пакс, 16-годишната Захара, 15-годишната Шайло и 12-годишните близнаци Вивиан и Нокс.
 
С предварително решение Брад получи съвместно попечителство преди два месеца. Анджелина обаче категорично не е съгласна с този изход на делото. Тя кандидатства за еднолично попечителство още през 2016 г.
 
Още за делото, свързано с попечителството на децата на бившата звездна двойка, ще откриете в материала на Tialoto.bg 

Източник: Tialoto.bg 
 
По публикацията работи: Петя Славова

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Напиши коментар Коментари
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бррр преди 2 минути
Браво на Петослава за смислената новина. Сега ще спя спокойно.
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Анонимен преди 2 минути
Самите "деца" казаха ли си мнението. Защото освен двете 12-годишни, останалите са вече моми и ергени. Доколкото знам, според нашите закони 12-годишните също биват изслушвани в съдебната зала.
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Анонимен преди 16 минути
Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Стой си при нормалната Джен, живей си живота. Ама не - хукна след джукестата откачалка. Ха сега си сърбай попарата.
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Ха-ха преди 25 минути
Белите деца на Брад, цветните-на откачалката&#128521;&#128512;
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Тошо преди 28 минути
Абе имате деца, радвайте ми се, какво точно не можете да се разберете!Уж сте интелигентни хора, в един скандал е виновен ......по-умния !Май това не сте уточнили още !
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Анонимен преди 31 минути
Браджелина кой?
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Вуйчо Ваньо преди 31 минути
*** си браДкооо ***... Заради тоя рептил, заради тая пепелянка заряза Джен Анистън...Е сега сте си приятели, може и пак да се вземете с Анистън, ама пропиляните години и нерви няма как да си върнеш браДко мой.
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Анонимен преди 31 минути
За да е по-дълга дописката ли един абзац се повтаря????
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