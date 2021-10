Кая Гербер се насочва към актьорството, Синди Кроуфорд - горда

Синди Кроуфорд сподели, че се гордее с дъщеря си Кая Гербер - заради това, че Кая имала увереността да поеме по нов път и да се захване с актьорство.

55-годишната манекенка казва, че тя никога не би имала този кураж да направи това, когато е била по-млада.

20-годишната Кая въвреше по стъпките на майка си и се занимаваше с моделство, но сега участва в ТВ проекти и сериали.

"Аз съм горда с нея, защото, предполагам, че тя е по-уверена, отколкото аз бях на нейната възраст. Определено имаше неща в гимназията, за които исках да се пробвам, като училищна пиеса. Но никой от моите приятели не го направи и аз не знаех дали ще съм добра в това, затова и аз не го направих. Докато Кая правеше това в началното и средното училище, и в гимназията", каза Синди в подкаста "Tell Me with Ellen Pompeo".