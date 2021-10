Кристина Агилера се показа с червена коса

Кристина Агилера изненада феновете.

Певицата не се притеснява да залага на смели тенденции, що се отнася до облеклото и прическите. Сега тя се показа с нов цвят на косата и изглежда ослепително.

Звездата постна нови снимки и клипове в Instagram, на които се вижда, че тя е с червена коса. Това значи, че се е разделила с емблематичното за нея русо.

Кристина позира по черен корсет и дълги черни ръкавици и е с огнено червена грива. Новият цвят на косата е специално за клипа към новата песен на звездата - "Pa’ Mis Muchachas". Кадрите в Instagram са именно сцени от клипа.

През 2016 г. певицата беше за кратко с коса в оранжеви нюанси, а в клипа към хита "Come On Over Baby" от 2000 г. тя беше с руса коса и червени кичури.

Червените коси са истински хит през тази есен.

Много знаменитости вече заложиха на тази тенденция, за да са в тон със сезона. Меган Тий Сталиън се показа с дълга червена къдрава коса, а рапърката Саути заложи на черешово червено.