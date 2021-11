Пореден неловък момент между Мелания и Доналд Тръмп

За първи път от месеци Мелания Тръмп придружи Доналд Тръмп на публично събитие. Двойката не бе фотографирана заедно от Великден, а Мелания не е виждана на публично място от юли. Двамата присъстваха на мача от Световната серия на Атланта Брейвс срещу Хюстън Астрос в събота. Но и тази тяхна поява не се размина без видео, което да накара хората да се запитат - щастлива ли е Мелания в този брак?

Видео запечатва неловкия момент, в който двамата се усмихват, докато в един момент Мелания не се завърта и не поглежда с отвращение настрани. Действието й, разбира се, предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

"Просто e нещастна", пише един потребител.

"Това е лицето, което прави една жена, когато човекът до нея я отвращава", коментира друг потребител в Twitter.

"Толкова много радост, ще се умориш от цялата тази радост", шегува се друг, използвайки една от старите реплики на Доналд Тръмп, когато говореше за "победата".

Бързо променящите се изражения на Мелания са документирани и преди, като най-известно е изражението й при встъпването на Доналд Тръмп в длъжност през 2017 г., когато точно преди съпругът й да положи клетва, погледът й стана строг, въпреки че секунди по-рано му се усмихваше широко.

В няколко други случая опитите на бившия президент да я хване за ръка бяха категорично отблъснати от Мелания.

Още през януари 2020 г. камерите уловиха първата дама да отхвърля опита на Тръмп да я държи за ръка, докато стояха на терена на колежанския футболен шампионат в Ню Орлиънс.

Следващия месец двойката беше видяна да слиза от Air Force One, когато Доналд посегна към ръката на Мелания, без да осъзнава, че тя я е пъхнала в палтото си.

Може би най-известният пример беше през април 2018 г. след разкритията, че Доналд е имал връзка с порно звездата Сторми Даниелс и й е платил за да си мълчи. В този инцидент двойката присъства на държавна церемония на поляната на Белия дом, когато Доналд започна да протяга малкия си пръст в очевиден сигнал, че иска да държи ръката на Мелания.

Мелания сякаш пренебрегна поканата му и държеше ръката си притисната към тялото си, докато Доналд неловко я издърпа.

Тогава тя беше видяна да се движи настрани от съпруга си, сякаш да се отдалечи от неговия обсег.

This video got deleted from Twitter. You know what to do. pic.twitter.com/5VEKhU5z7y