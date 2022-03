Класики и нови парчета от "Конкурент" на 11 март

„Родени за рок“ е философията, на която „Конкурент“ ще подчинят първия си за годината концерт в Joy Station на 11 март. Групата, делила сцени с Deep Purple, Whitesnake и AC/DC на престижни европейски фестивали, ще разходи феновете из най-доброто от дискографията си за последните 20 години.

Oсвен класики като „Дай ми време“, „Мама“ и „Аз съм твоят вечен конкурент“, бандата ще представи на живо и синглите от новия си албум The Hard Way.

"Конкурент" произлиза от сърцето на Коньовица, беден софийски квартал, в който живеят преимуществено маргинали и бачкатори, а вече и имигранти", разказва китаристът Явор Недев. „Пътят на състава ни от репетиционната в схлупена къща, без пари за инструменти, медии или турне през 1985 година, до шестия ни албум през 2022, плюс концерти със симфонични оркестри и съпорт на AC/DC , Whitesnake , Deep Purple и TOTO не само в България, наистина беше труден. The Hard Way е албумът, който маркира завоя на „Конкурент“ към съвременния мелодичен рок, адекватен на модерните тенденции в жанра".

The Hard Way ще стане пазарен факт през пролетта и включва вече обичани песни като „Родени за рок“, „Луда нощ“ и въздействащия кавър на поп хита „Губя контрол“, познат в изпълнение на Миро. Емил Анчев (вокал), Драгомир Михайлов (китара), Явор Недев (китара), Светослав Славов (кийборд), Явор Петров (бас), Георги Милев (ударни) ще изсвирят за пръв път пред публика и новия сингъл от The Hard Way - „Хулиганин“.

В Joy Station се спазват актуалните епидемични мерки – носенето на маски извън местата за настаняване остава задължително в клуба, както и спазването на дистанция от 1,5 м. Достъпът е без изискване за зелен сертификат за ваксинация.

Билети за концерта на „Конкурент“ търсете в мрежата на Eventim, Ticketportal, URBO и на място в клуба.