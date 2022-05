Поведението на Амбър Хърд в съда - като цитати от игрални филми

Журналистката Алана Мастранджело направи неочакван паралел между показанията на актрисата Амбър Хърд и цитати от игрални филми, съобщи Page Six.

Публикацията й предизвика широк открик в мрежата, предава БГНЕС.

На четвъртата седмица от процеса между Амбър и бившия й съпруг Джони Деп подсъдимата актриса най-накрая започна да свидетелства. Тя вече направи редица гръмки изявления. Според актрисата Джони многократно я биел, включително поради пристъпи на ревност, и й забранявал да се появява във филми със секс сцени. Хърд също твърди, че Деп й е изневерил веднага след сватбата и веднъж я изнасилил с бутилка алкохол.

Показанията на звездата на "Аквамен" бяха следени отблизо от репортерката на Breitbart News Алана Мастранджело. Тя обърна внимание на факта, че много от репликите на Амбър наподобяват цитати от игрални филми. Журналистката сподели наблюденията си в Twitter. Например Хърд каза под клетва следното: "Когато бях до Джони, се чувствах като най-красивата жена на света. Но след това той изчезнаше и това чувство също изчезна." Тези думи на Мастранджело напомниха фразата на героинята Гуинет Полтроу във филма "Талантливият мистър Рипли": "Това е нещото с Дики... когато той е наоколо, изглежда, че слънцето грее точно върху теб и е страхотно Но тогава той те напуска и става много студено".

Мнозина се съгласиха, че фразите имат нещо общо помежду си, но според други са малко сходни. "Разбирате ли, че всеки, който е бил в подобна връзка, би описал партньора си така?", написа един от потребителите на социалната мрежа.

Мастранджело обаче даде и други примери. И така, историята на Амбър за падането на мръсен килим по време на схватка с Джони ("В този момент си помислих: как изобщо се озовах тук? Защо седя на този мръсен килим? За първи път забелязах колко е мръсен") е като сцената с дискусия за мръсния килим в сериала на Netflix "The Cleaner: The Story of a Single Mother".

Също така думите, които Хърд приписва на Деп (че предпочита да му отреже ръката, отколкото да я вдигне на жена си) напомнят на думите на героинята на Кейт Уинслет в минисериала „Милдред Пиърс“.

Теорията на Мастранджело раздели интернет общността на два лагера. Някои приемаха предположенията й доста сериозно, други ги смятат за "изсмукани от пръстите", дори да допускат, че Хърд е нечестна в показанията си.

Припомняме, че Джони Деп заведе дело за клевета срещу Амбър Хърд заради статия, в която тя говори за преживяно домашно насилие. Изявленията на актрисата доведоха до факта, че Деп всъщност беше "забранен" в Холивуд и той загуби много рекламни договори и филмови роли.