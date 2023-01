Скръбта и загубата под сянката на Елвис Пресли: Хаотичният живот на любимата му Лиса Мари

Лиса Мари Пресли, която почина на 54-годишна възраст, излезе от сянката на баща си с музиката си, но преживя "повече от всеки справедлив дял" от трагедия и разбито сърце в живота си.

"Справям се със смърт, мъка и загуба от деветгодишна възраст", написа тя миналия август.

Лиса Мари бе само на девет, когато баща й Елвис Пресли, кралят на рокендрола, почина. Тя бе на 52, когато синът й, Бенджамин Киоу, се самоуби през 2020 г.

Четиримата й съпрузи включват покойния певец Майкъл Джексън и актьора Никълъс Кейдж.

Родена през 1968 г. в семейството на Елвис и актрисата Присила, Лиса Мари прекарва първите четири години от живота си в имението на родителите си Грейсланд в Мемфис, Тенеси. Елвис обожаваше дъщеря си и дори кръсти самолета си на нея. Но след развода на родителите си през 1973 г. Лиса Мари остава да живее при майка си в предградията на Лос Анджелис, като редовно посещава баща си в дома му.

Това е мястото, където той умира през 1977 г., на 42-годишна възраст. Лекарите казват, че е починал от сърдечен удар, който вероятно е бил причинен от пристрастяването му към барбитуратите, отпускани с рецепта.

Може би не е изненадващо, че тийнейджърските й години бяха трудни.

През 2003 г. тя каза на Los Angeles Times, че след смъртта на баща й, майка й я изпратила в редица частни училища, когато "тя започнала да експериментира с наркотиците".

"Бях един вид самотник, меланхолично и странно дете", казва Лиса Мари пред вестника. "Бях в истински саморазрушителен режим за известно време. Никога не се вписвах в училище. Всъщност нямах никаква посока."

Тя твърди, че Сциентологията "й е помогнала да се откъсне от наркотиците и да започне да изгражда малко самочувствие", казвайки, че противоречивата църква е "форма на самопомощ, самооткриване".

"Това не е толкова Божествено нещо. Не е деноминационно. Предлага отговори на въпроси, които имах за живота. В най-основния начин е като Хъмпти Дъмпти. Когато паднах от стената, те ми помогнаха да се събера отново."

"Тихо страдание"

Понякога й беше трудно да се държи. Тя се пристрастява към опиоиди и болкоуспокояващи след раждането на близначките си през 2008 г., според CNN.

В предговора към книгата си от 2019 г. тя споделя: "Много повече хора страдат тихо, пристрастени към опиоиди и други вещества. Пиша това с надеждата, че мога да играя малка роля в фокусирането на вниманието върху тази ужасна криза."

Тя също има две деца, Райли и Бенджамин, от първия си съпруг, музиканта Дани Киоу.

Вторият й брак е с краля на попа Майкъл Джексън през май 1994 г. Двамата се развеждат през 1997 г.

Лиса Мари запомнящо се появява в музикалния му видеоклип за You Are Not Alone през 1995 г., който беше странно осеян с нещо, което приличаше на интимни кадри от спалнята на оскъдно облечената двойка. Тя разказва пред списание Rolling Stone през 2003 г., че е била привлечена от мистериозния му начин на живот и е искала да го защити от обвинения в насилие над деца.

Но Лиса Мари споделя, че "не се гордее" с краткия си брак, който беше толкова лош, че през 1995 г. на MTV Video Music Awards враждебността между тях беше очевидна. Тя гледаше Майкъл Джексън свирепо от публиката, докато той изпълняваше набор от хитове.

"Накрая стана много грозно", признава тя.

"Лоша ситуация"

Лиса Мари иска развод, но Майкъл Джексън отказва да говори с нея, добавяйки, че преживяното я е изпратило в психически и физически срив. Тя започва да пише песни, за да го преодолее.

"Изобщо не обичам да говоря против Майкъл. Знам, че хората искат да знаят за какво става дума, и се опитвам да го кажа, без да го карам да изглежда като лош човек", казва тя. "Трудно е да се направи, защото ситуацията беше толкова лоша."

В края на 90-те години тя се почувства способна да се опита да влезе в светлината на прожекторите като музикант.

Въпреки че е писала песни през ранните си години, натискът да е дъщеря на краля е бил разбираем възпиращ фактор да направи музиката си публична. "Имаше толкова много неща, с които да се справя", казва тя.

През 1997 г. тя изпълнява дует с покойния си баща, пеейки песента му от 1968 г. Don't Cry Daddy. Тогава текстописецът и продуцентът Глен Балард я насърчава да запише соло музика, координиране на сделка с Capitol, с планирано издаване на дебютния й албум през 2000 г.

Личният й живот обаче все още беше изпълнен с хаос. Тя сключва брак през 2002 г. с актьора Никълъс Кейдж, който спечели Оскар през 1996 г. за филма "Да напуснеш Лас Вегас" и участва в "Face Off". Те се разделят след само 107 дни заедно.

Първият й албум To Whom It May Concern в крайна сметка излезе през 2003 г., последван от още два през 2005 г. и 2012 г.

Смесени отзиви

Лиса Мари е написала по-голямата част от често сдържаните текстове и е съавтор на мелодиите.

The Guardian даде на първия й албум една звезда, като критикът Алексис Петридис написа: +Звучи като Аланис Морисет, избутана през сито, докато всяка отличителна черта не бъде прецедена".

Но AllMusic.com го описва като "остър, амбициозен мейнстрийм поп/рок албум, изпълнен от певица с истински характер", наричайки я "остра и дръзка".

Той достигна номер пет в класацията на Billboard, докато вторият й албум влезе в топ 10. Третият й, Storm & Grace - съвместна работа с T-Bone Burnett - се класира само на 45-о място, но имаше много по-добър прием от критиката, като списание Q пише, че това е "харесван запис, ако не и стряскащ".

През 2005 г. тя каза на Опра Уинфри, че сравнението с баща й е "огромна планина за изкачване".

До следващата година Лиса Мари е омъжена за музиканта Майкъл Локууд, а две години по-късно се раждат дъщерите им близначки Финли и Харпър. Пресли и Локууд останаха заедно до 2016 г., а тя сподели пред Опра, че най-доброто нещо, което е направила за децата си, е "да ги затрупа с обич и любов".

Животът на Лиса Мари беше по някакъв начин смекчен от огромното й наследено богатство, но тя беше цитирана да казва: "Нещо се случва с хората около славата, властта и парите – може да извади най-лошото и най-доброто в хората; това е чудовище, което трябва да опитоми."

Историята за възхода и падението на нейния баща наскоро беше разказана в биографичния филм на режисьора Баз Лурман, озаглавен просто "Елвис", който очевидно трогна дълбоко Лиса Мари. Тя го нарече "нищо по-малко от грандиозно" и "абсолютно изящно".



Видяна малко по-рано тази седмица на Златните глобуси, където Остин Бътлър спечели наградата за най-добър актьор в драматичен филм за превъплъщението си в баща й, тя и майка й плакаха, докато той взимаше наградата си.

Изпепеляващо есе за скръбта

Лиса Мари оставя след себе си това, което може да се опише като история за справяне и често преодоляване на трагедията.

В есе за скръбта след смъртта на сина си Бенджамин, Лиса Мари написа през август 2022 г.: "Скръбта е нещо, което ще трябва да носите със себе си до края на живота си, независимо от това, което някои хора или нашата култура искат от нас Вие не го "преодолявате", не "продължавате напред", точка."

"Казвам това... с надеждата, че може би днес или възможно най-скоро можете да се свържете с някой, който скърби за някого, когото е обичал и е загубил. Независимо дали е загубил дете, родител, съпруг, брат или сестра , годеник, всеки."

"Попитайте ги как се справят, помолете ги да говорят за техния човек. Да! Ние НАИСТИНА искаме да говорим за тях. Така ги поддържаме живи в сърцата си, така не се забравят, това е, което ги поддържа и ние сме живи. И направете ми услуга, не им казвайте, че "не можете да си представите" тяхната болка. Истината е, о, да, можете – просто не искате", пише тя.

Може би това съобщение ще се окаже нейно наследство, тъй като семейството й сега се справя с още една трагедия.