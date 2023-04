Рейчъл Макадамс с необръснати мишници за нова фотосесия

Рейчъл Макадамс е готова да покаже естествената си красота, без да се притеснява от критиките.

44-годишната актриса, която се завръща към Холивуд с дългоочаквания филм Are You There God? It's Me, Margaret, базиран на едноименния бестселър на Джуди Блум, застава на корицата на списание Bustle за една по-различна фотосесия. Макадамс позира пред камерата с необръснати мишници и говори за важността да приемаме тялото си такова, каквото е, без да се срамуваме от него.

В интервюто актрисата си спомни за една от последните си фотосесии, с която промотираше филма си Disobedience през 2019 година. Тогава тя застана на корицата на списание Girls. Girls. Girls, където позира в тоалет на Versace и аксесоари на Bulgari, а към тях добавя и помпа за кърма. „Обичам това съпоставяне на красота, блясък, фантазия и след това истина“, каза тя пред Bustle за снимката, направена само шест месеца след раждането на сина си и докато все още кърмеше.

Актрисата също така е помолила снимките за Bustle да бъдат минимално обработени, включително и космите под мишниците ѝ да не бъдат дигитално премахнати.

„В тази фотосесия нося латексово бельо. Но съм родила две деца. Това е моето тяло и мисля, че е много важно да го показвам пред света“, казва Макадамс. Допълва, че е хубаво да тренираш и да изглеждаш добре, но тази дефиниция е различна за всеки един от нас.

В интервюто звездата си спомня и за пропуснатите филмови възможности, както и за двугодишната ѝ почивка от киното. По думите ѝ, има няколко неща, за които съжалява като ролите в „Дяволът носи Прада“, „Казино Роял“, „Мисията невъзможна 3“, „Железният човек“ и „Умирай умно“, които подминава и в крайна сметка отиват в ръцете на някой друг. Тя не разкрива какви точно са били офертите, но признава, че избраните актриси са били правилни за ролята.