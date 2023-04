Селин Дион зарадва феновете с нова песен

Селин Дион няма никакво намерение да позволява на болестта да спира професионалните ѝ ангажименти.

Легендарната изпълнителка, която преди няколко месеца сподели, че страда от нелечима болест, пусна на пазара новата си песен. 55-годишната икона беше диагностицирана със синдрома на парализирания човек – рядко автоимунно заболяване, което засяга двигателните функции и в крайна сметка парализира цялото тяло. Това накара Дион да отмени оставащите дати от турнето си, за да се фокусира върху здравето и възстановяването си.

Сега Селин се завръща с нова музика и роля в игрален филм. Наскоро тя обяви пускането на албума Love Again, който се явява саундтрак на екранния ѝ проект. В него са включени пет нови песни и някои от най-големите ѝ хитове като All By Myself и It's All Coming Back to Me Now. Албумът ще бъде на пазара на 12 май.

Преди излизането на целия запис обаче Дион пусна сингъла Love Again, който е част от едноименния филм с участието на Приянка Чопра и Сам Хюън. В лентата ще чуем и още от хитовете на певицата, както и ще видим самата нея в комбинация с Ник Джонас, който е съпруг на Приянка в реалния живот. Това е поредният филм, който ще бъде придружен от песен на Дион след „Красавицата и Звяра“, „Титаник“ и „Дедпул 2“. Пускането на сингъла пък слага край на музикалната почивка на Селин от 2019 година, когато на пазара излезе албумът ѝ Courage.

„Нова песен на хоризонта“, написа екипът на Дион в социалните мрежи. В описанието се казва още, че филмът Love Again ще бъде по кината на 5 май, а на 12 май на пазара ще излезе едноименният албум на певицата с пет нови песни и част от класиките, познати на целия свят.