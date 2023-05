Тейлър Суифт с ново гадже - певец

Тейлър Суифт има ново гадже. През април се разбра, че 33-годишната певица е скъсала с дългогодишния си приятел Джо Алуин. Тя и актьорът бяха заедно 6 години.

Сега изпълнителката на "Shake It Off" има връзка с вокалиста на "The 1975" - Мати Хийли.

Смята се, че двамата ще се покажат заедно публично през този уикенд, когато Тейлър ще изнесе концерт в Нашвил, Тенеси.

Източник посочва, че певицата и фронтменът вече са лудо влюбени.

Звездите трябвало често да си общуват по FaceTime, тъй като били заети с турнетата си.

"Тя и Мати са лудо влюбени. Супер рано е, но нещата се усещат правилни. Те първо се срещаха за много кратко, почти преди 10 години, но времето не беше правилно за тях тогава. Тейлър и Джо всъщност се разделиха през февруари, така че нямаше абсолютно никакво застъпване.", коментира източник на "The Sun".