На 59 години си отиде басистът на легендартите The Smiths

Анди Рурк, басистът на легендите The The Smiths, почина на 59 години. Новината съобщи китаристът Джони Мар в социалните мрежи.

"С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Анди Рурк след продължително боледуване от рак на панкреаса. Анди ще бъде запомнен като добра и красива душа от онези, които го познаваха, и като изключително надарен музикант от музикалните фенове. Искаме пространство в този тъжен момент", написа Мар.

Рурк свири в класическия предходен каталог на The Smiths, включително хитове като This Charming Man и There Is a Light That Never Goes Out – и двата класически примера за неговия често смел мелодичен стил, както и в солови песни за фронтмена Мориси след разпадането на групата.

Той също така свири в супергрупата Freebass с други двама известни бас китаристи от Mancunian, Питър Хук от New Order и Мани от Stone Roses, и записва със Sinead O'Connor, Pretenders, Ian Brown и беше в групата DARK с вокалистката на Cranberries Долорес О'Риърдън.

The Smits се формира около партньорството на Мар и Мориси през 1982 г. Басистът Стив Помфрет се присъединява, заменен от Дейл Хибърт, който свири на първия концерт на групата, но след това е заменен от Рурк - приятел на Мар от 11-годишна възраст – двойката сформира краткотрайна по-ранна група, Freak Party.

"Бяхме най-добри приятели, ходехме навсякъде заедно", казва Мар за Рурк. "Когато бяхме на 15, се преместих в къщата му с него и тримата му братя и скоро разбрах, че моята половинка е един от онези редки хора, които абсолютно никой не харесва. Анди и аз прекарахме цялото си време в изучаване на музика, забавлявайки се и работейки, за да станем най-добрите музиканти, които бихме могли да бъдем."

The Smiths записаха първото си демо в класическия си състав по-късно същата година, включително песни като What Difference Does It Make? които очертаха основния звук на групата: изтънчени вокали от Мориси, сложна и звънтяща водеща китара от Мар и рязка, технически брилянтна ритъм секция в Рурк.

Това беше звук, който все още определя британската инди музика от 80-те години на миналия век и доведе до четири класически албума – The Smiths, Meat Is Murder, The Queen Is Dead и Strangeways, Here We Come.

Рурк се бореше с употребата на хероин и беше арестуван за притежание през 1986 г. Той беше уволнен от групата, присъединявайки се отново след две седмици (краткият му заместник, Крейг Ганън, остана в групата за известно време, преминавайки към ритъм китара).

"Започвате да получавате купища пари и не знаете какво да правите. Затова започваш да ги харчиш за наркотици", каза по-късно Рурк.

Мар напуска през 1987 г., ускорявайки разделянето на групата малко след това. "Когато той си тръгна, въздействието беше огромно и мисля, че всички бяхме травматизирани и вероятно все още сме", каза Рурк през 2022 г. "Никой не знаеше как да реагира. Не знаех дали да му се обадя или да го оставя на мира. Беше наистина ужасно време, ужасно за всички засегнати."

Рурк свири в част от соловите песни на Мориси през 1989 г. като The Last of the Famous International Playboys и Interesting Drug, за които Джойс каза в ретроспекция, че са "голям ритник в окото за Джони… Чувствах се сякаш го бях предал, така че мина много време преди да говорим отново".

Рурк и Джойс дадоха Мориси и Мар на съд през 1989 г., твърдейки, че им се дължат еднакъв дял от печалбите, тъй като са спечелили само 10% от възнагражденията за изпълнение и запис на групата. Рурк бързо се съгласи с еднократна сума от 83 000 паунда, докато Джойс продължи със съдебния процес и получи около 1 милион паунда хонорари със задна дата и 25% след това; делото включва описанието на съдията на Мориси като "подъл, жесток и ненадежден". По-късно Рурк подаде молба за банкрут през 1999 г.

"Да го гледам как свири тези ослепителни бас линии беше абсолютна привилегия и наистина нещо невероятно. Но един момент, който винаги ми идва наум, беше, когато седях до него на миксиращия пулт и го гледах как свири на баса си на песента The Queen Is Dead. Беше толкова впечатляващо, че си казах: "Никога няма да забравя този момент", казва още Мар за приятеля си.